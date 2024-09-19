Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar - Son Dakika
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Dünya

Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

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İsrail'in Lübnan'da önce çağrı cihazlarına sonra da telsizlere düzenlediği siber saldırılar sonucu yaşanan patlamalarda ölü sayısı 32'ye yükselirken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın saldırıdan 2 gün önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Bayraktar "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" ifadelerini kullandığı görüntüler büyük ses getirdi.

19.09.2024 07:40
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7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye bomba yağdırıp on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, son birkaç gündür Lübnan'daki Hizbullah unsurlarına düzenlediği siber saldırılarda en az 32 kişiyi öldürüp 4000'den fazla kişiyi de yaraladı.

Önce çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, dün ise telsizlere siber saldırılar düzenleyip her birinin bomba gibi patlamasına neden olurken, yaşanan olay dünya gündeminin birinci sırasına oturdu.

TÜRKİYE'DE BENZER BİR SALDIRI RİSKİ VAR MI?

İsrail'in düzenlediği siber saldırılar sonrası Türkiye'de de benzer bir saldırı riski olup olmadığı sorusu akıllara gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu söz konusu iddialara "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" ifadeleriyle yanıt verdi.

SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE UYARMIŞ

Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın İsrail'in Lübnan'a düzenlediği ilk saldırıdan tam 2 gün önce uzatılan bir mikrofona dikkat çeken cümleler sarf ettiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda açıklamalarda bulunan Bayraktar'ın "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik. Bunu inşa edeceğiz" ifadelerini kullandığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

Selçuk Bayraktar, Teknoloji, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Osman Gökalp:
    Allah yar ve yardımcın olsun inşallah siyasete bulaşmassın inşallah dünya devi olursun.. ?? 188 18 Yanıtla
  • Mehmet Aydoğdu:
    Selçuk Bayraktar gibi cesur akıllı vatan evlatlarımız olduğu için gurur duyuyoruz. Teşekkürler Selçuk Bayraktar. Teşekkürler teknofes Çalışanları. iyiki varsınız. 157 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    size güveniyorum yolunuz açık olsun 148 17 Yanıtla
  • Nurettin Akyurek:
    İsrail ne kadar vicdansız ve ne kadar güçlü olduğunu birkez daha gördük 84 14 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    şimdi birileri çıkıp 'Suriye bize mi saldıracak' diyebilir... 73 7 Yanıtla
  • Senin Anonim:
    ya adam ne anlatmış siz nereye çekmişsiniz konuyu. böyle başlıklı atılır bu ropartajdan sonra. konumlandırma yani harita map konum saatlere girdi araçlara geldi diyor. biz kendi haritamızı yapacağız demek istiyor.google servisleri yerine kendi uydusu ile yerli hizmet diyor siz ne anlıyorsunuz. yeter artık bu başlık nedir ya. bu başlık atanı değil işten çıkarmak sopalamak gerekir. 50 12 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    seni destekliyoruz helal 46 10 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    Hem cihaz üretip satar. 9 34 Yanıtla
  • A R:
    Sen neden giremiyorsun. 10 31 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ak Partinin tek kurtuluşu bu adam. Reisten sonra taht kavgaları başlar bu adam tepeye geçmezse Ak Parti tarihin tozlu sayfalarına karışır. 7 21 Yanıtla
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