Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

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7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye bomba yağdırıp on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, son birkaç gündür Lübnan'daki Hizbullah unsurlarına düzenlediği siber saldırılarda en az 32 kişiyi öldürüp 4000'den fazla kişiyi de yaraladı.

Önce çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, dün ise telsizlere siber saldırılar düzenleyip her birinin bomba gibi patlamasına neden olurken, yaşanan olay dünya gündeminin birinci sırasına oturdu.

TÜRKİYE'DE BENZER BİR SALDIRI RİSKİ VAR MI?

İsrail'in düzenlediği siber saldırılar sonrası Türkiye'de de benzer bir saldırı riski olup olmadığı sorusu akıllara gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu söz konusu iddialara "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" ifadeleriyle yanıt verdi.

SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE UYARMIŞ

Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın İsrail'in Lübnan'a düzenlediği ilk saldırıdan tam 2 gün önce uzatılan bir mikrofona dikkat çeken cümleler sarf ettiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda açıklamalarda bulunan Bayraktar'ın "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik. Bunu inşa edeceğiz" ifadelerini kullandığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.