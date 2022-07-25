Sevgilisini kucağına alıp dans etmek isteyen adam barı birbirine kattı - Son Dakika
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Sevgilisini kucağına alıp dans etmek isteyen adam barı birbirine kattı

25.07.2022 15:04
Sevgilisini kucağına alıp dans etmek isteyen adam barı birbirine kattı

Bir gece kulübünde sevgilisiyle dans etmeye çalışan kızın fazla kilosu nedeniyle çift yere kapaklandı.

Bir gece kulübünde sevgilisinin kucağına atlamaya çalışan kızın ve sevgilisinin dans etmeye çalıştığı videonun sonu kötü bitti. Dans etmek isterlerken kendilerini yerde buldular.

KİLOSU DANS ETMELERİNE ENGEL OLDU

Paylaşılan videoya göre sevgilisinin kucağına atlayan kızın fazla kilolu olması erkek arkadaşının dengesini bozdu ve yere düştüler.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'da paylaşılan video kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Kimi yorumlar olumlu yöndeyken kimi yorumlarsa olumsuz yöndeydi. Yorumlar arasında en dikkat çekenler ise şu şekilde, "Manitayla smackdown oynarken çekilen görüntülerimizi habersiz yayınlamanız hiç hoş değil", "Bir taşla iki kuş devirdi" ifadeleri yer alıyordu.

YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Sevgilisini kucağına alıp dans etmek isteyen adam barı birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini kucağına alıp dans etmek isteyen adam barı birbirine kattı - Son Dakika
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