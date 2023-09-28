Sevgilisini öldürüp cesedini kıyma makinasına atan adam Ukrayna\'ya karşı savaşta gösterdiği performans nedeniyle Putin tarafından affedildi

27 yaşındaki sevgilisinin cesedini et makinesi kullanarak ortadan kaldıran bir Rus katil, Ukrayna'ya karşı savaşta gösterdiği performans nedeniyle Vladimir Putin tarafından affedildi ve hapishaneden serbest bırakıldı.

41 yaşındaki Dmitry Zelensky, üniversite mezunu Tatiana Melekhina'yı, onu öldürmeden önce boğarak öldürdü ve ardından cesedini parçaladığı için yüksek güvenlikli bir ceza kolonisinde 11 yıllık bir ceza çekiyordu.

Bir yasa uygulama kaynağı, cinayetin 'olağanüstü zalimliği' nin 'sert dedektifleri bile şoke ettiğini söyledi.

'Yalnızca cesedini parçalamadı, eti ve kemikleri ayırdı ve kıyma yaptı,' dedi kaynak.

'Sonra bu kıymayı tuvalete indirip kanalizasyon sistemine döktü. Kemikleri nehirde attı. Bu, cinayeti gizlemek için planıydı.'

Tatiana'nın kaybolması üzerine kayıp ilanı yapıldıktan sonra büyük bir arama başlatıldı.

Perm'den olan Zelensky, sonunda bir tartışma sonrası onu öldürdüğünü itiraf etti. Sevgilisine evli ve bir kızı olduğunu gizlemişti.

44 yaşındaki karısı - aynı zamanda Tatiana adında - öğrendiğinde şunları söyledi: 'Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum... Onun bu kadar zalim olabileceğini bilmiyordum.'

Kurbanın kız kardeşi Oksana, ailenin Zelensky'nin serbest bırakılmasından haberdar edilmediğini söyledi.

'Mahkemesinde, nerede olduğu ve hareketlerinin bize bildirileceği ilan edildi,' dedi.

'Bize hiçbir şey söylenmedi. Babam detayları sormak için yazdı, ancak kimse bize cevap vermiyor.'

Hafifletme ve özgürlüğü, Zelensky'nin annesi Galina tarafından doğrulandı. Hangi cephede savaştığı bilinmiyor.

'Çocuğum birçok nedenle [savaşa] gitti - yaptıklarını kefaret etmek istedi,' dedi anne.

Zelensky sevgilisini öldürdüğünü itiraf ettiğinde, ona büyük bir şehirde yeni bir başlangıç ??vaat etmişti.

Uzak Rus kasabaları Gubakha'dan hareket ettiler, ancak asla Perm bölgesine varmadı.

Aslında, evli baba Zelensky'nin Perm'e kalıcı olarak taşınma niyeti yoktu.

Tatiana, babasına ona varmış olduğunu söylemek için aramaması üzerine kayıp ilan edildi.

250 mil uzunluğundaki sürüşten önce ona söz vermişti: 'Şehre vardığımda sana hemen ararım.'

Ruslar, Putin'in altı ay boyunca savaşmak üzere işe alınan sert suçluları ödüllendirmek için madalya dağıtmaya başladığı yılın başlarında, yeni bir suç dalgası korkusuyla normal hayata dönmelerine izin verilen sert suçluların sayısı hakkında endişelerini dile getirdi.

Yılın başında Putin, Ukrayna'daki 'cesur' savaşları için Rus hapishanelerinden işe alınan şiddet suçlularını ödüllendirmek için madalya vermeye başladı.

Mart ayında Savunma Bakanlığı, Wagner adlı özel paralı askeri orduda savaşan binlerce Rus suçlunun affedileceğini ve serbest bırakılacağını duyurdu.