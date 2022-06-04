Seyir halindeki otomobilde fantezi yapan çift, minibüse çarptı! Erkeğin cinsel organı zarar gördü - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilde fantezi yapan çift, minibüse çarptı! Erkeğin cinsel organı zarar gördü

04.06.2022 10:39
Seyir halindeki otomobilde fantezi yapan çift, minibüse çarptı! Erkeğin cinsel organı zarar gördü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde seyir halindeki bir araçta sevgilisiyle cinsel fantezi yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin bir otobüse çarptığı sırada erkeğin açıkta olan cinsel organı zarar gördü. Olay yerine gelen ekipler, çifti hastaneye kaldırdı.

ABD'deki Kuzey Okyanus Bulvarı ve 19. Cadde kesişiminde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. İddialara göre otomobille seyir halinde olan çift, araç içerisinde fantezi yapmaya başladı. Bu sırada erkek sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç kontrolden çıkarak, minibüse çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Kaza nedeniyle otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, çift de kazanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı çifti hastaneye kaldırdı.

CİNSEL ORGANI ZARAR GÖRMÜŞ

İddiaya göre kaza sırasında aracın hakimiyetinin kaybolması nedeniyle kadının, sevgilisinin cinsel organına zarar verdiği belirtildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, çifte ilişkin henüz cezai bir işlem uygulanmadı.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seyir halindeki otomobilde fantezi yapan çift, minibüse çarptı! Erkeğin cinsel organı zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobilde fantezi yapan çift, minibüse çarptı! Erkeğin cinsel organı zarar gördü - Son Dakika
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