Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü

Avrupa'da sıcak havalar ve nadir görülen hava olayları devam ediyor. Portekiz'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, nadir görülen dev "rulo bulutlar" gökyüzünde belirdi. Tatilciler, gökyüzünü kaplayan ve sahilde her şeyi karartan büyük bir bulut duvarı gördüklerini söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, bu bulutların farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin ve deniz meltemlerinin birleşmesiyle oluştuğunu açıkladı. Portekiz'de son günlerde şiddetli fırtınalar, dolu ve ani sağanak yağmurlar da görüldü. Ülke, Pazar günü Haziran ayı için rekor olan 46,6 derece sıcaklıkla mücadele ederken, çıkan orman yangınlarıyla da baş etmeye çalışıyor.

İtalya'nın kuzeyinde ise aşırı yağışlar büyük sel felaketine yol açtı. Piedmont bölgesindeki Bardonecchia kasabasında, 70 yaşındaki Franco Chiaffrini isimli bir adam sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, adamın akıntıya kapıldığını ve itfaiye ekiplerinin cesedini birkaç saat sonra bulduğunu söyledi. Bölge yetkilileri bu ani yağışa "su bombası" adını verdi.

Aynı zamanda, Avrupa genelinde orman yangınları, heyelanlar ve fırtına zararları yaşanıyor. İngiltere'de ise bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Londra'da Pazartesi günü 33,1 derece ile sıcak bir gün yaşandı ve Wimbledon tenis turnuvası tarihin en sıcak başlangıcını gördü.

Başkentte sabah saatlerinde South Kensington metro istasyonunda çıkan yangın alarmı, bazı metro hatlarının durmasına neden oldu. Tren şoförü yangının büyük ihtimalle aşırı sıcaklardan kaynaklandığını duyurdu.