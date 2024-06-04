Sıcaklık 40 dereceyi buldu! Hizbullah'ın roket yağmuru İsrail'i yangın yerine çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Sıcaklık 40 dereceyi buldu! Hizbullah'ın roket yağmuru İsrail'i yangın yerine çevirdi

Geniş Video İzle

Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği drone ve füze saldırıları İsrail'i yangın yerine çevirirken, yerleşim yerlerine ulaşan ve birçok yolun kapanmasına neden olan alevlerin 30'dan fazla itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındığı ifade edildi. Dumandan etkilenen 11 kişinin tedavi altına alındığını açıklayan İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, bölgedeki hava sıcaklığının 40 derece olması sebebiyle yangınların ara ara yeniden büyüdüğünü kaydetti.

04.06.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar yeni bir boyuta ulaştı. Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının ateşlediği roketler, İsrail'in yangın yerine çevirirken, dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı, bölgedeki birçok ev yangın nedeniyle tahliye edildi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınlar tekrarlarken Hizbullah Hareketi saldırıları doğrulayarak Lübnan'dan İsrail'e Katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN HİÇBİR PLANI YOK"

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

"YANGINLARIN ÇOĞU KONTROL ALTINA ALINDI"

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, 30'dan fazla itfaiye ekibinin yangınları söndürmek için gece boyunca çalıştığını ve bunun Celile bölgesindeki birçok ana yolun kapanmasına yol açtığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü başlayan yangınların çoğu kontrol altına alındı, dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı, en az bir ev alevler nedeniyle hasar gördü.

BÖLGEDEKİ SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇİYOR

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği bölgedeki şartlar, yangınların daha da büyümesine neden oldu. Meteoroloji, termometrelerin hafta sonuna kadar 40 dereceden aşağıya inmeyeceği tahminini yapıyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Lübnan sınırındaki yasa dışı yerleşimlerdeki İsraillilerin paniğe kapıldığını, alevlerin hızla evleri sardığı görüldü.

Sıcaklık 40 dereceyi buldu! Hizbullah\'ın roket yağmuru İsrail\'i yangın yerine çevirdi

İtfaiye, Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sıcaklık 40 dereceyi buldu! Hizbullah'ın roket yağmuru İsrail'i yangın yerine çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:08 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:30:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sıcaklık 40 dereceyi buldu! Hizbullah'ın roket yağmuru İsrail'i yangın yerine çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement