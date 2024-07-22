Sidney'de yürek burkan kaza: Bebek arabası raylara yuvarlandı, baba ve kızı hayatını kaybetti

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Sidney'in güneyindeki Carlton tren istasyonunda geçen Pazar günü yaşanan trajik bir kaza, bir ailenin hayatını altüst etti. Güvenlik kamerası görüntüleri, olaydan önceki son anları gözler önüne seriyor.

40 yaşındaki baba Anand Runwal, iki yaşındaki ikiz kızlarını taşıyan bebek arabasıyla istasyona giriyor. Eşi Poonam da yanlarında. Perona çıktıktan kısa bir süre sonra, baba bebek arabasının kontrolünü kaybediyor ve araba hızla tren raylarına yuvarlanıyor.

Kızını kurtarmak için hiç düşünmeden raylara atlayan baba, ne yazık ki yaklaşan trenin altında kalıyor. Gözleri önünde yaşanan bu korkunç olayda çaresiz kalan anne Poonam'ın çığlıkları, istasyonu inletiyor.

İlk müdahale ekipleri hızla olay yerine ulaşıyor. Hayatta kalan ikiz kız, şans eseri hafif yaralarla kurtulurken, diğer ikiz ve babası hayatını kaybediyor.

Görgü tanığı Lauren Langelaar, Daily Mail Australia'ya yaptığı açıklamada, "Annenin çaresizliği içimi parçaladı. Ona yardım etmek için koştum, ama yapabileceğim çok az şey vardı," diyor.

Olay, Sidney'e yeni taşınan Hint kökenli aileyi derinden sarstı. Anand'ın bir IT firmasında iş bulması üzerine daha iyi bir hayat umuduyla Avustralya'ya gelen aile, büyük bir trajediye uğradı.

New South Wales Polis Müfettişi Paul Dunstan, kazanın "anlık bir dikkatsizlik" sonucu gerçekleştiğini belirtiyor. Hatta güçlü bir rüzgârın bile etkili olmuş olabileceğini ekliyor.

NSW Başbakanı Chris Minns, babanın fedakârlığını överken, benzer kazaları önlemek için yeni güvenlik önlemleri alınabileceğini söylüyor.

Bu acı olay, tren istasyonlarında güvenlik konusunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililer, aileleri ve yolcuları daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.