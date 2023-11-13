Şifa Hastanesi doktoru: İsrail pencereden bakan hemşireyi bile vurdu, kim hareket ediyorsa hedef alıyorlar

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye günlerdir bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi katleden İsrail, 2 bin 300 kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ni ise dört bir yandan kuşatma altına aldı. Hastanede görev yapan doktorlardan Fadya Malhis, "İsrail hastanenin oksijen merkezini vurdu. Kuvözdeki bebekler birer birer ölüyor. 4 günden beri kimse çıkamıyor. Pencereden bile bakan hemşire vuruldu. Kim hareket ediyorsa onu vuruyorlar. Şehitlerimizi bile alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR HASTANEDEN ÇIKAMIYOR, ALLAH'A SIĞINDIK"

İsrail'in kuşatma altına aldığı Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan Fadya Malhis, hastanede yaşanan son durumu TRT Haber'e anlattı. Malhis; "İsrail hastanenin oksijen merkezini de vurdu. Kuvözdeki bebekler birer birer ölüyor. Doktorları çok hedef aldılar. Arkadaşlarımız şehit oldu. 4 günden beri kimse çıkamıyor. Pencereden bile bakan hemşire vuruldu. Kim hareket ediyorsa onu vuruyorlar. Doktorlar hastaneden ne çıkabiliyor, ne de dışardakiler hastaneye girebiliyor. Şehitlerimizi bile alamıyoruz. Küçüçük bir odada karanlıkta oturuyoruz, kimse hareket etmiyor. Allah'a sığındık" dedi.

"KADINLAR BEBEKLERİYLE BİRLİKTE ÖLECEK"

Doğum yapılacak yer kalmadığını belirten Malhis konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ameliyathane bile çalışamaz durumda. Doğum yapacak bir yer. Kadınlar bebekleriyle birlikte ölecek. Normal doğum olsa evde yapabilirsin ama sezaryan ihtiyacı olan için çok zor. Durum çok vahim. Dünyaya hakkımızı helal etmiyoruz, kimse bize yardım etmiyor."

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis.

"GÜNEYE GİDİN DİYORLAR YOLDA DA VURUYORLAR"

Malhis açıklamalarına şu sözlerle devam etti; "Güneye gitmek isteyenler beyaz bezle çıktılar. Onları hastane kapısında vurdular. O şehitler hala yollarda. Yalan Güneye gidin diyorlar yolda da vuruyorlar. Yaralılar artık şehit oluyor."

"ŞEHİT SAYISI 10 BİNİ ÇOKTAN GEÇTİ"

Şehit sayısının açıklanandan çok yüksek olduğunu belirten Malhis, "4 günden beri rakamlar sayılmıyor. Hastane hapishane gibi oldu. Şehit sayısı 10 bini çoktan geçti" dedi.

"HAYATTA KALIRSAM AİLEMLE İSTANBUL'A GELMEK İSTİYORUM"

Türkiye'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklerine, yardımlarına teşekkür eden Dr. Malhis, "İnşallah hayatta kalabiliriz. Bu savaş biterse ve ben hayatta kalırsam ailemle İstanbul'a gelmek istiyorum, Gazze'de kalmak istemiyorum. Şehit olmazsam beni buradan çıkarın" diye konuştu.