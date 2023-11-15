Şifa Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail ordusu, rehinelerin içeride olduğuna dair bir iz bulamadı.

Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıp binlerce Filistinliyi katleden İsrail, gece yarısı bir süredir abluka altına alıp vurduğu Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. İsrail içeride Hamas üyelerinin ve İsrailli rehinelerin olduğunu iddia ederken, yapılan son açıklamada, hastanede İsrailli rehinelerin olduğuna dair bir iz bulunamadığı açıklandı.

GECE BASKINI

İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne Hamas üyelerinin saklandığı iddiasıyla operasyon başlattı. Operasyon, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığı yönünde alınan istihbarat bilgisini paylaşmasının ardından düzenlendi.

"TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPTILAR

İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail güçlerinin operasyonu hastanenin belirli bir bölgesinde gerçekleştirdiğini, operasyona başlamadan önce ise hastanede olduğunu iddia ettiği tüm Hamas üyelerine "teslim ol" çağrısında bulunduğunu aktardı. Operasyona, sivillerle iletişim kurmak için Arapça tercümanlar ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği açıklandı.

HAMAS: BASKINDAN ABD SORUMLUDUR

İsrail ordusu, operasyonun bir istihbarat bilgisi üzerine düzenlendiğini duyurdu. Hastaneye giren İsrail güçlerinin operasyon için özel eğitim aldığı belirtildi. Hamas, Şifa Hastanesi baskınından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

ABD: HAMAS, GAZZE'DE HASTANELERİ SAKLANMAK İÇİN KULLANIYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü. Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.

İSRAİL: HASTANEDE REHİNE BULAMADIK

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İsrail ordusu (IDF) tarafından yapılan açıklamada "Şifa Hastanesi'nde rehinelerin tutulduğuna dair bir belirti yok." denildi. Benzer bir açıklamaya imza atan İsrail Ordu Radyosu ise "Baskın yapılan Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti yok. Taramalar devam ediyor" açıklamasını yaptı. IDF'ye göre, hastanenin dışındaki silahlı çatışmada en az beş Hamas üyesi askerler tarafından öldürüldü.

Ayrıca hastanedeki İsrail güçleri ile, askerlerden ayrı bir yerde bulunan hastalarla veya hastanedeki sağlık ekipleriyle herhangi bir sürtüşme yaşanmadığı kaydedildi.