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SİHA'larla sızma girişimi sonrası İsrail-Lübnan sınırı karıştı - Son Dakika

SİHA'larla sızma girişimi sonrası İsrail-Lübnan sınırı karıştı

Son Güncelleme: 11.10.2023 19:41

İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik anlar yaşanıyor. Lübnan'daki Hizbullah, insansız hava araçları ile İsrail'e sızmaya çalıştı. Bölgede tansiyon yükselirken, Lübnan sınırında bulunan Hayfa kentinde yaşayan İsrailliler, saldırı olasılığına karşı sığınaklara kaçtı.

İsrail ordu radyosu, Lübnan sınırından İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bölgede sirenler aktifleştirilirken, Lübnan sınırındaki Hayfa kenti sakinleri büyük panik yaşadı.

HAYFALILAR SIĞINAKLARA KOŞTULAR

İsrail'in Lübnan sınırındaki AA muhabiri, Hizbullah'ın yaptığı düşünülen SİHA'lı sızma girişimine karşı İsrail'in top atışlarıyla karşılık verdiğini aktardı. Öte yandan Lübnan sınırına yakın Hayfa kentinde ise sirenlerin çalması sonrası, İsrailliler panik halinde sığınaklara akın etti.

SİHA'larla sızma girişimi İsrail-Lübnan sınırını karıştırdı: Bölgeden siren sesleri yükseliyor

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Lübnan sınırındaki bölgelerde uyarı sirenleri devreye sokuldu. İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az 4 patlamanın sesi duyuldu.

SİHA'larla sızma girişimi İsrail-Lübnan sınırını karıştırdı: Bölgeden siren sesleri yükseliyor

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

SİHA'larla sızma girişimi İsrail-Lübnan sınırını karıştırdı: Bölgeden siren sesleri yükseliyor

GAZZE'DE 1055, İSRAİL'DE İSE 1200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, Lübnan, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya SİHA'larla sızma girişimi sonrası İsrail-Lübnan sınırı karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİHA'larla sızma girişimi sonrası İsrail-Lübnan sınırı karıştı - Son Dakika
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