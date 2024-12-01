Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti - Son Dakika
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Dünya

Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep\'te meydana bayrak çekti

Esad rejimine karşı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Hama kent merkezine ulaştı. Bölgede 5 gündür çatışmalar devam ederken Suriyeli muhaliflerin Esad rejiminin kontrolündeki Halep kentine "Özgür Suriye Bayrağı" çektiği görüntüler ortaya çıktı.

01.12.2024 12:38
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Suriye'nin kuzeyinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif grupların çarşamba günü İdlib'den Halep'e yönelik başlattıkları harekat 72 saatte sonuç verdi. Önceki gün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirmeyi başardı.

8 YIL SONRA HALEP'E DÖNDÜLER

Böylelikle 2016'da Rusya'nın müdahalesiyle kentten ayrılmak zorunda kalan muhalif güçler, sekiz yılın ardından Halep'e dönmüş oldu. Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'nde kontrolü sağlayarak 'Özgür Suriye Bayrağı'nı (ÖSO) göndere çekti.

Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

HEYKELİ DEVİRDİLER

Muhalifler, Beşar Esad'ın kardeşi Basil Esad'ın heykelini de devirdi. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, rejim güçlerinin sabah saatlerinde kentin doğusunda bulunan ve PKK/ YPG terör örgütüne devrettiği Halep Uluslararası Havalimanı da muhalif güçler tarafından ele geçirildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD tarafından kontrol edilen, şehrin Şeyh Maksud mahallesinde ise çatışmalar sürüyor.

Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

HAMA'DAN SONRA HEDEF ŞAM

Muhalif güçler ilerleyişlerini dün de hız kesmeden sürdürdü. İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman rejim güçlerinden geri alınırken Serakib'in güneyinde ve doğusunda; aralarında Han Şeyhun ve Maarat Al-Numan'ın da bulunduğu 15'den fazla yerleşim noktası kontrol altına alındı. Hama'nın kuzeyindeki Morek kasabasında bulunan rejim güçlerinin geri çekildiği öne sürüldü. Hama'nın kent merkezine ulaşan muhalif güçlerin hedefinin bölgede kontrolü sağladıktan Şam'a yönelmek olduğu değerlendiriliyor. Diğer yandan HTŞ'nin Halep'in kuzeyinde yer alan ve terör örgütü YPG/PYD tarafından kontrol edilen Tel Rıfat'a doğru hareket ettiği ve bu güzergahta Şii milislerin kalesi olarak görülen Nubl ve Zehra kasabalarının kontrolünü de ele geçirdiği belirtildi.

Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Suriye'deki gelişmelerle ilgili güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamıştır. Bu nedenler Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş, örgüte ait ağır silahlar sevk edilemeye başlanmıştır. SMO terör örgütlerinin planını bozmuştur. Terör koridoruna engel olundu" denildi.

Politika, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mesko Aljovic:
    İsrail destekli İslamcı terörist unsurlar.. 8 23 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    İslami terörün ve müslüman teröristlerin dünyada ki en büyük hamisi İsrail ve Abd dir.. 10 4 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Rabbim yar ve yardımcınız olsun 9 4 Yanıtla
  • V. A.:
    Siktiriboktan 2 tankla 3 paslanmış tüfekle bunlara meydanı boş bırakan ülkenin ben taa mk 5 3 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Allah herşeyi gören ve işitendir merak etmeyin ilahi takdir tecelli edecek ve bu karışıklıklar İslamın dünyaya gerçek anlamda işleyeceği ve dünyaya hakim olacağın günün habercisidir unutmayın hiçbir olaylar allahtan habersiz değildir sadece cezalarının vaktini beklesinler... 0 0 Yanıtla
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