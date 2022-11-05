Şili'de papağan soygunu anlatan muhabirin kulaklığını çaldı

Şili'de Chilevision televizyon kanalında çalışan muhabir Nicolas Krumm, bölgede yaşanan soygun olayını canlı yayında anlatırken soyuldu. Kameralara anbean yansıyan görüntülerde Krumm'un omzuna konan bir papağan ilk başta hiçbir şey yapmadan durdu. Bir süre muhabiri dinleyen meraklı papağan, daha sonra Krumm'un kulağında duran kulaklığa uzandı. Kulaklığı kaşla göz arasında çalan papağan daha sonra kayıplara karıştı.

"ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜYDÜ"

Kaçan papağanı bulamadıklarını söyleyen Krumm, kulaklığını ise yazılım sayesinde papağının uçarken düşürmesinin ardından bulduklarını belirtti. Krumm, "Öğlen yayını yapıyorduk ve üzerimde bir ağırlık hissettim ve bunun bir papağan olduğunu fark ettim. Her şeyden çok kameramanı uyarmaya çalıştım çünkü çok güzel bir görüntüydü ve bunun her gün olan bir şey olmadığını düşündüm" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDAYDIM"

Krumm, "Papağanları omuzlarında tutmak için yıllarını harcayan insanlar var. Konuşmaya devam etmek zorundaydım çünkü canlı yayının ortasındaydık. Tam kameramanın papağanı gösterdiğinden emin olmaya çalıştığım anda kulaklığımı alarak gitti. O anda bu konuyla ilgili yorum yapmak istemedim çünkü hassas bir konu olan haneye tecavüzle ilgili konuşuyorduk ve en ihtiyatlı şeyin yayına devam etmek olduğunu düşündüm."