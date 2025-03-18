Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü - Son Dakika
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Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

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Dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden biri olan ve izleyicileri tarafından bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar, 2025 yılında dünyanın karanlığa gömüleceğini öngörmüştü. Popüler dizinin bu tahmini ilk 3 ayda 4 ülkenin karanlığa gömülmesiyle neredeyse doğru çıktı.

18.03.2025 10:02
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Dünya dizi tarihinin en uzun soluklu işlerinden biri olan Simpsonlar, şimdiye kadar birçok kehanetinin gerçeğe dönüşmesiyle gündeme gelirken 2025 yılı için yapılan tahminleri de neredeyse doğru çıktı.

TAKVİMLER 2025 YILINI GÖSTERİYOR

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" bölümünde de kasabanın bir anda elektriksiz kalıp karanlığa gömüldüğü bir senaryo işleniyor. 1998'de çekilen ve "elektrik yoksunluğu" temasının işlendiği bölümde takvimler ise 2025 yılını gösteriyor.

4 ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İnternette viral olan bölüm üzerine 2025'in elektrik kesintileri yılı olacağı şeklinde komplo teorileri üretilirken, ilk 3 ayda daha şimdiden 4 ülke karanlığa gömüldü bile.

Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

22 MİLYON İNSAN 24 SAATTEN FAZLA ELEKTRİKSİZ KALDI

2025'in ilk üç ayında karanlığı ilk olarak Amerika ve Asya ülkeleri tattı. 9 Şubat'ta Sri Lanka'da bir maymunun trafoya girmesiyle koca ülke elektriksiz kaldı. 22 milyon insanın 24 saatten fazla elektriksiz kaldığı olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

ŞİLİ, KÜBA DERKEN SON OLARAK PANAMA

26 Şubat'ta ise Şili'de elektrikler kesildi, ülke karanlığa gömüldü. 15 Mart'ta ise Küba'da elektrikler kesildi. Ulusal Elektrik Sistemi'nde çökme yaşandı ve Havana sokakları sadece jeneratörü olan yerlerin ışığına kaldı.

Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

Son olarak karanlığı Orta Amerika ülkesi Panama yaşadı. 17 Mart'ta Panama'da bir santralde yaşanan trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

Simpsonlar\'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

Kültür Sanat, Televizyon, Yaşam, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü - Son Dakika
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