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Simpsons'taki Bill Gates kehaneti dünya gündemine oturdu! Başardığı şey tüyler ürpertiyor - Son Dakika

Simpsons'taki Bill Gates kehaneti dünya gündemine oturdu! Başardığı şey tüyler ürpertiyor

21.02.2022 16:39
Simpsons'taki Bill Gates kehaneti dünya gündemine oturdu! Başardığı şey tüyler ürpertiyor

Küresel ısınmayı engellemek için Güneş ışınlarını azaltma ve yansıtmak için teknolojik çalışmalar yaptığı bilinen dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates hakkında Simpsons'taki kehanet tüyler ürpertti. Ünlü dizide, Bill Gates'e benzetilen iş insanı, Güneş ışınlarını dünya yörüngesinden saptırmayı başarıyor.

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, yaptıkları ve yapmaya çalıştıklarıyla dünya gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. "Önümüzdeki salgın, Çiçek salgını" diyerek dikkatleri üzerine çeken Bill Gates, bu sefer de ünlü Simpsons dizisindeki bir sahne nedeniyle gündemde.

Simpsons'taki Bill Gates kehaneti dünya gündemine oturdu! Başardığı şey tüyler ürpertiyor

GÜNEŞ'İ KARARTMAYA ÇALIŞIYOR

Dünyaca ünlü iş insanının, küresel ısınmayı tersine çevirmek için Güneş'i karartmayı hedeflediği ve bu yönde bir teknolojiyi üretmek için çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Fakat Gates'in bu projesinin çılgınlık olduğu söyleniyordu.

Simpsons'taki Bill Gates kehaneti dünya gündemine oturdu! Başardığı şey tüyler ürpertiyor

SİMPSONS'TAKİ SAHNE ŞAŞIRTTI

Gates'in dünya gündeminde ilk sıralarda olduğu dönemde ortaya çıkan Simpsons sahnesi ise gündem yarattı. Dünya ile ilgili kehanetleri tutturmasıyla bilinen dizinin bir bölümünde, Bill Gates'e benzeyen iş insanı Bay Burns, Güneş ışınlarını durdurmayı başarıyor. Şimdi ise Simpsons'ı bu kehanetinin tutup tutmayacağını görmek için geri sayıma başlandı.

BİLL GATESİ NE HEDEFLİYOR?

Milyarder Bill Gates tarafından desteklenen görevin amacı, tebeşirin Güneş radyasyonunun bir kısmını saptırması, yüzeye çarpmasını durdurması ve gezegeni soğutmasıdır. Bu, daha sonra büyük ölçekli denemelerde ne olacağını anlayabilmek için bilgisayar modellerini besleyebilir.

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Son Dakika Dünya Simpsons'taki Bill Gates kehaneti dünya gündemine oturdu! Başardığı şey tüyler ürpertiyor - Son Dakika Dünya


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