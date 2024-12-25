Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü - Son Dakika
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Dünya

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü

Tayland'ın Phatthalung bölgesinde şiddetli bir fırtına sırasında gökten düşen gizemli siyah kayalar halk arasında heyecan oluşturdu. Palmiye bahçesine düşen 20 kilogram ağırlığındaki bu kayaları evlerinde saklayan bir çift, sağlıklarında iyileşme yaşadıklarını iddia etti. Bilim insanları ise, göktaşlarının sağlığa faydalı olduğuna dair bilimsel kanıt bulunmadığını belirtti.

25.12.2024 15:49
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Tayland'ın Malezya sınırına yakın Phatthalung bölgesinde şimşekli bir fırtına sırasında gökten düşen gizemli siyah kayalar, bölge halkı arasında heyecan yarattı.

Yerel saatle sabah 02:00'de meydana gelen olay sırasında şiddetli yağış ve şimşekler görüldü. Wichet Siriphuwadon ve eşi Maneerat'ın palmiye bahçesine düşen siyah renkli kayaların toplam ağırlığının 20 kilogramı aştığı belirtildi.

Kayaları evlerinde saklayan çift, bir ay içinde sağlıklarında gözle görülür iyileşme yaşadıklarını iddia etti. Maneerat, "Kendimi daha enerjik hissediyorum, ruh sağlığım düzeldi" dedi.

Olay bölge halkı arasında heyecan yarattı. Bazı vatandaşlar, kayaların üzerindeki desenlerde şanslı sayılar aradıklarını ve bu sayıları piyango biletlerinde kullanmayı planladıklarını söyledi.

Bilim insanları, göktaşlarının sağlığa faydalı olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını vurgulayarak, halkı temkinli olmaya çağırdı.

Tayland'da daha önce de benzer olaylar yaşandı. 2015 yılında Kanchanaburi bölgesinde yeşil ve turuncu renkte bir meteor görülmüştü. 2022'de ise Çin'e ait bir roketin parçalarının ülkeye düşme ihtimali gündeme gelmişti.

Yetkililer, gizemli kayaların kaynağını belirlemek için inceleme başlattı. Öte yandan Tayland'da şu anda en az sekiz ili etkileyen şiddetli fırtınaların devam ettiği bildirildi.

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü

Malezya, Tayland, Fırtına, Fırtına, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Volkan null:
    hayırlara vesile vesilelerede hayir olsun 1 0 Yanıtla
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