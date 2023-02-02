Kendisini reddeden kadına 2 milyon dolarlık tazminat davası açtı! Gerekçesi de olay kadar garip - Son Dakika
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Kendisini reddeden kadına 2 milyon dolarlık tazminat davası açtı! Gerekçesi de olay kadar garip

02.02.2023 17:20
Kendisini reddeden kadına 2 milyon dolarlık tazminat davası açtı! Gerekçesi de olay kadar garip

Singapur'da isimli adam K. Kawshigan hoşlandığı kadın Nora Tan'a iki kez çıkma teklif etti. Kadın her iki defasında dama sadece arkadaş olduklarını ifade ederek kibar bir şekilde geri çevirdi.

Singapur'da isimli adam K. Kawshigan hoşlandığı kadın Nora Tan'aiki kez çıkma teklif etti. Kadın her iki defasında dama sadece arkadaş olduklarını ifade ederekkibar bir şekilde geri çevirdi.

Kawshigan, Nora'ya kendisini redderek psikolojik travma yaşamasına sebep olduğunu söyleyerek kendisini mahkemeye vereceğin söyledi.

Nora, Kawshigan'a psikolojik tedavi sürecinde kendisine destek vereceğini söyleyince mahkemeden vaz geçti. Bir sene boyunca Nora, Kawshigan'a psikolojik tedavisinin her seansında eşlik etti. Bir sene sonra Nora, Kawshigan'a olan desteğini kesince Kawshigan Nora'nın kendisine hayır diyerek kendisine travma yaşattığını, saygınlığına zarar verdiğini söyleyerek 2.2 milyon dolarlık tazminatdavası açtı.

Mahkeme, Kawshigan'ın Nora'nın kendisine karşı arkadaşça yaklaşımını duygusal yaklaşım olarak algıladığını ve suçlamalarının temelsiz olduğuna karar verdi.

Kawshigan'ın Nora'nın arkadaşlarına kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek saygınlığına zarar verdiğini söyleyerek açtığı davanın kararınımahkeme 9 Şubat tarihinde verecek

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Singapur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendisini reddeden kadına 2 milyon dolarlık tazminat davası açtı! Gerekçesi de olay kadar garip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini reddeden kadına 2 milyon dolarlık tazminat davası açtı! Gerekçesi de olay kadar garip - Son Dakika
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