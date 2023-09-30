Vahşi doğanın en hızlı avcısıyken böyle av oldu! Başrolde sinsi katil var

Hayatta kalmanın zor olduğu vahşi doğada kaydedilen bir görüntü tüyleri diken diken etti. Su içmek için su birikintisine gelen bir çitanın su içtiği esnada timsah tarafından avlandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

DERİNLİKLERE ÇEKİP GÖTÜRDÜ

Kediler arasındaki en hızlı koşuculardan biri olarak bilinen çitanın timsah tarafından yakalanıp suyun derinliklerine çekildiği ana ilişkin video için "Bir dakika deyip su içiyorsun, bir dakika sonra farklı bir hayvanın midesindesin.. Hayat çok kırılgan" şeklinde yorumlar yapıldı.