Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar

Geniş Video İzle

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail işgal devriyesi tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar dakika dakika ortaya çıktı. İsrail askerlerinin ateş açtığı 3 kişilik gruptan Sinvar'ın tek başına bir binaya girdiği, yaralı halde askerlerle çarpıştığı ve attığı el bombalarıyla onları binadan uzak tuttuğu öğrenildi. Binaya giremeyen İsrail askerlerinin drone yolladıkları, kolu yaralı ve yüzü kapalı haldeki Sinvar'ı görüntüleyince tank mermisi ateşleyerek Hamas liderini öldürdükleri ifade ediliyor.

18.10.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze'ye düzenlediği operasyonla 1 yıldır her yerde aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da doğruladığı gelişme sonrası servis edilen bir görüntü ise büyük yankı uyandırdı.

SOPAYLA DRONA VURMAK İSTEDİ

Videoda bir binanın içine giren dronenun koltuklar arasında bekleyen ve elinde büyük bir sopa bulunan Sinvar'ı görüntülediği ve yaralı haldeki Hamas liderinin elindeki sopayla drona vurmaya çabaladığı görüldü.

DAKİKA DAKİKA ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu tarafından "Yahya Sinvar'ın son anları" başlığıyla servis edilen görüntüler kamuoyunda infiale neden olurken, Sinvar'ın hayatını kaybettiği saldırının detayları da dakika dakika ortaya çıktı.

İddiaya göre süreç şu şekilde;

  • İsrail askerleri, üç kişilik silahlı bir grubu gördü ve ateş açtı. İçlerinden biri (Sinvar), diğerlerinden ayrılıp tek başına bir binaya girdi ve yaralı olmasına rağmen İsrail askerleriyle çarpışarak onları bulunduğu binaya yaklaştırmadı.
  • Tanklar bulunduğu binayı vurdu. Sinvar, ağır yaralı halde ikinci kata çıktı. Tanklar ikinci katı da vurdu ve binaya bir piyade grubu gönderildi fakat Sinvar onlarla da çatışarak iki adet el bombası attı ve İsrail askerleri geri çekildi.
  • Binaya giremeyen askerler, drone yolladı. Katta kolu yaralı ve yüzü kapalı bir adam görüldü (Sinvar), sağlam olan sol koluyla drona sopa fırlattı. Sonrasında bulunduğu kata bir tank mermisi daha ateşlendi ve yüksek ihtimalle bu atışla şehadete erdi.
  • Ertesi gün binada arama yapan işgal askerleri Sinvar'ı buldu.
Sinvar\'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar

Yahya Sinvar, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Gümüşsoy:
    Allah Şehadetini kabul etsin.Biz bir ölür, Bin diriliriz!.. 93 6 Yanıtla
  • Murat Zor:
    ŞEHADETİ MÜBAREK OLSUN. Bizler bu sessiz kalışımızın cezasını çekeçeğiz. Allah affetsin 63 7 Yanıtla
  • Muhammed İhvan:
    Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir. Onlar, ahidlerini hiç değiştirmediler. Ahzâb, 23 50 5 Yanıtla
  • Recep Özdoğan:
    İbrahim sende İtrail yanlısısın galiba 9 3 Yanıtla
    Mehmet Çalışkan:
    öyle gözüküyor herhalde ibo 0 0
  • Hakan Bagis:
    Call of Duty görevi gibi lan 4 1 Yanıtla
  • Ali boz:
    ateşi bol bol olsun inşallah 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
13:50 Serhat Akın’ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu
13:50 Hepsiburada, Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi’ye satılıyor Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi'ye satılıyor
13:48 Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:23 Lucas Torreira, Fenerbahçe’nin parasıyla Galatasaray’dan ayrılıyor Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor
13:21 Hamas, Yahya Sinvar’ın ölümünü doğruladı Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı
13:03 Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu
12:49 Devlet Bahçeli, Müge Anlı’ya hediye gönderdi Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya hediye gönderdi
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 10:01:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.