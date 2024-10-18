İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze'ye düzenlediği operasyonla 1 yıldır her yerde aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da doğruladığı gelişme sonrası servis edilen bir görüntü ise büyük yankı uyandırdı.
Videoda bir binanın içine giren dronenun koltuklar arasında bekleyen ve elinde büyük bir sopa bulunan Sinvar'ı görüntülediği ve yaralı haldeki Hamas liderinin elindeki sopayla drona vurmaya çabaladığı görüldü.
İsrail ordusu tarafından "Yahya Sinvar'ın son anları" başlığıyla servis edilen görüntüler kamuoyunda infiale neden olurken, Sinvar'ın hayatını kaybettiği saldırının detayları da dakika dakika ortaya çıktı.
İddiaya göre süreç şu şekilde;
Son Dakika › Dünya › Sinvar'ın binaya sokmadığı İsrail askerleri tank mermisi ateşlemiş! İşte dakika dakika yaşananlar - Son Dakika
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