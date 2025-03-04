Sırbistan'da büyük kaos! Vekiller parlamentoya sis bombası attı - Son Dakika
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Dünya

Sırbistan'da büyük kaos! Vekiller parlamentoya sis bombası attı

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Sırp parlamentosunda milletvekilleri arasında çatışma çıktı. Sırp muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarını protesto etmek ve protestocu öğrencilere destek olmak için parlamentoya sis bombası attı.

04.03.2025 14:42
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Sırbistan'da hükümet politikalarını protesto etmek ve öğrenci protestolarına destek vermek isteyen muhalefet milletvekilleri parlamentoyu birbirine kattı.

CANLI YAYINA YANSIDI

Gerilimin tırmandığı anlarda parlamento içine sis bombası atan vekiller hızlarını alamayarak birbirinin kafasına yumurta fırlattı. Tansiyonun yükseldiği o anlar parlamento oturumunun canlı yayınında görüntülendi.

Sırbistan'da büyük kaos! Vekiller parlamentoya sis bombası attı

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Sırbistan'da Ocak ayının sonunda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hükümet karşıtı protestoların büyümesi nedeniyle Başbakan Milos Vucevic'in istifa etmesinin ardından erken seçim olasılığına işaret etmişti.

Sırbistan\'da büyük kaos! Vekiller parlamentoya sis bombası attı

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Son Dakika Dünya Sırbistan'da büyük kaos! Vekiller parlamentoya sis bombası attı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Böyle Şey mi Olur Tv:
    Şarlatanlar ya! yaptıklarına bak, sokoktaki protestocular sandılar kendilerini 4 0 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    Sis atma oç 2 0 Yanıtla
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