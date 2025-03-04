Sırbistan'da hükümet politikalarını protesto etmek ve öğrenci protestolarına destek vermek isteyen muhalefet milletvekilleri parlamentoyu birbirine kattı.
Gerilimin tırmandığı anlarda parlamento içine sis bombası atan vekiller hızlarını alamayarak birbirinin kafasına yumurta fırlattı. Tansiyonun yükseldiği o anlar parlamento oturumunun canlı yayınında görüntülendi.
Sırbistan'da Ocak ayının sonunda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hükümet karşıtı protestoların büyümesi nedeniyle Başbakan Milos Vucevic'in istifa etmesinin ardından erken seçim olasılığına işaret etmişti.
Son Dakika › Dünya › Sırbistan'da büyük kaos! Vekiller parlamentoya sis bombası attı - Son Dakika
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