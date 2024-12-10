Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad\'ın komutanı yakalandı

Dünya

ABD\'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama

Esad\'ın zindanından dehşete düşüren bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

Suriye'de katliamlarla, savaşlarla geçen 61 yıllık Baas rejimi muhaliflerin harekatının ardından son buldu. Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, bunu başaramayanlar ise tek tek silahlı muhaliflere yakalanıyor.

41 MASUMU KATLEDEN CANİ DE YAKALANDI

Baas rejimi döneminde en kanlı işlere imza atan, Suriye askeri istihbarat servisinin komutanlarından Saleh al-Ras Abu Montajib de bunlardan birisi oldu. 2013 yılında, 41 silahsız sivili çukurlara atıp öldüren Montajib muhalifler tarafından yakalandı.

TADAMON KATLİAMI

Suriye'de 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü ortaya çıktığı kayıtlar büyük tepki oluşturmuştu. Montajib'in ekibiinsanları canlı canlı attıkları çukurda betonlarla gömmüştü. Elleri ve gözleri bağlı şekilde koşmaları söylenen bazı sivilleri ise alay ettikten sonra infaz edip attıkları çukurda yakmışlardı.