Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı - Son Dakika
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Dünya

Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı

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Suriye iç savaşında 2013 yılında 41 silahsız sivili canlı canlı attıkları çukurda infaz eden Esad rejiminin komutanı Saleh al-Ras Abu Montajib yakalandı.

10.12.2024 21:10
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Suriye'de katliamlarla, savaşlarla geçen 61 yıllık Baas rejimi muhaliflerin harekatının ardından son buldu. Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, bunu başaramayanlar ise tek tek silahlı muhaliflere yakalanıyor.

41 MASUMU KATLEDEN CANİ DE YAKALANDI

Baas rejimi döneminde en kanlı işlere imza atan, Suriye askeri istihbarat servisinin komutanlarından Saleh al-Ras Abu Montajib de bunlardan birisi oldu. 2013 yılında, 41 silahsız sivili çukurlara atıp öldüren Montajib muhalifler tarafından yakalandı.

TADAMON KATLİAMI

Suriye'de 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü ortaya çıktığı kayıtlar büyük tepki oluşturmuştu. Montajib'in ekibiinsanları canlı canlı attıkları çukurda betonlarla gömmüştü. Elleri ve gözleri bağlı şekilde koşmaları söylenen bazı sivilleri ise alay ettikten sonra infaz edip attıkları çukurda yakmışlardı.

Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad\'ın komutanı yakalandı

Politika, Suriye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Deniz Gürbüz:
    hep yalan haber acitasyon yapıyorsunuz başka icraat yok adam gibi haber yapın 4 12 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Ey Cehennem ; sen olmasan bu mazlumların karşılığını zalimler nasıl çekecek. Rabbim hepsini cehenneme soksun çıkarmasın 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    bu dünya fani dünya öyle bir azap çekeceksiniz ki ben bunu hayal bile edemiyorum 2 0 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    Esat israilin itiydi zaten . İsrail işe bizler savaştayız artık! 0 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    şimdi bunlara ne muamele yapmışlarsa aynını yapsalar oradaki pkk lı ve diğerleri havlamaya başlar. bizde de aynını yapıyor soysuz pj enikleri 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    deniz gürbüz senin aileninde başına gelince acitasyon macitasyon deriz rahat ol. 0 0 Yanıtla
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