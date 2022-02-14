TikTok hesabından yayınladığı videoda, sütünü nasıl paraya çevirdiğini anlatan Mila De'brito isimli kadın ilgi gördü. Kısa süre önce çocuğunu dünyaya getiren Mila De'brito, sütünün bol olmasına ilişkin paylaşımlarda bulunuyordu. Ardından kadının videolarına çok sayıda yorum geldi.
Kas geliştiren bazı kişiler, anne sütünün besleyici olduğunu belirterek sütü satın almak istedi. Çocuğuna yetecek kadar sütü olan Mila De'brito da bu talebi çevirmeyerek sütünü paraya çevirmeye karar verdi.
Mila De'brito, sütünü vücut geliştirenlere satmaya karar verdikten sonra bugüne kadar 10 bin sterlin, Türk lirasına karşılık gelen 183 bin 466 TL kazanmayı başardı. Bazı takipçileri, De'brito'nun bu hareketini eleştirerek, fazla sütünü çocuklara bağışlaması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › 'Sıvı altın' diyerek pazarlıyor! Sütünü erkeklere satan kadının kazandığı para inanılmaz - Son Dakika Dünya