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"Sıvı altın" diyerek pazarlıyor! Sütünü erkeklere satan kadının kazandığı para inanılmaz - Son Dakika

"Sıvı altın" diyerek pazarlıyor! Sütünü erkeklere satan kadının kazandığı para inanılmaz

14.02.2022 16:48

Mila De'brito isimli bir çocuk annesi kadın, kas yapan kişilere sütünü satarak bugüne kadar 10 bin sterlin, Türk lirasına karşılık gelen 183 bin 466 TL kazandığını dile getirdi.

TikTok hesabından yayınladığı videoda, sütünü nasıl paraya çevirdiğini anlatan Mila De'brito isimli kadın ilgi gördü. Kısa süre önce çocuğunu dünyaya getiren Mila De'brito, sütünün bol olmasına ilişkin paylaşımlarda bulunuyordu. Ardından kadının videolarına çok sayıda yorum geldi.

KASLARI GELİŞTİRDİĞİNE İNANILIYOR

Kas geliştiren bazı kişiler, anne sütünün besleyici olduğunu belirterek sütü satın almak istedi. Çocuğuna yetecek kadar sütü olan Mila De'brito da bu talebi çevirmeyerek sütünü paraya çevirmeye karar verdi.

10 BİN STERLİN KAZANDI

Mila De'brito, sütünü vücut geliştirenlere satmaya karar verdikten sonra bugüne kadar 10 bin sterlin, Türk lirasına karşılık gelen 183 bin 466 TL kazanmayı başardı. Bazı takipçileri, De'brito'nun bu hareketini eleştirerek, fazla sütünü çocuklara bağışlaması gerektiğini belirtti.

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Son Dakika Dünya 'Sıvı altın' diyerek pazarlıyor! Sütünü erkeklere satan kadının kazandığı para inanılmaz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: "Sıvı altın" diyerek pazarlıyor! Sütünü erkeklere satan kadının kazandığı para inanılmaz - Son Dakika
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