Sivil Diplomasi ve Sosyal Akıl Projesi: Gençler Dünya Barışına Katkı Sağlıyor!

22 yaş üzeri gençler ve gençlik çalışanları, STK temsilcileri ve sosyal etki odaklı bireylere uluslararası deneyim, eğitim ve proje tasarımı fırsatı sunan proje, "barışın sivil elçilerini" yetiştirmeyi amaçlıyor.
Temel Eğitimler (İstanbul): 12 saatlik interaktif eğitimlerde sivil diplomasinin tarihi, gençlik iletişimi, dijital diplomasi ve kültürlerarası iletişim stratejileri gibi ana konular yanında bir çok konu işlenecek.
Budapeşte'de Küresel Diyalog: Uluslararası çalıştayda Avrupa'nın önde gelen sivil toplum kuruluşları, BM Gençlik Elçileri ve akademisyenlerle "gençlik diplomasisi" tartışılacak.
Proje Tasarımı Atölyeleri (İstanbul): Katılımcılar, toplumsal barışı destekleyecek proje tasarımları geliştirecek.
Sivil diplomasi, devletlerarası resmi ilişkilerin ötesinde halkların birbirini anlamasını sağlayan kritik bir araç. Özellikle gençlerin bu alanda yetkinleşmesi, küresel sorunlara (iklim krizi, göç, kültürel çatışmalar) yerelden çözümler üretilmesini kolaylaştırıyor. "Ukrayna-Rusya savaşından Hinsistan Pakistan gerilimine özellikle Filistin'e kadar dünya çapında artan gerilimler, sivil inisiyatiflerin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Bu projeyle gençlere 'diplomasinin silahı kelimelerdir" söylemini gençlerle topluma aktarmak istiyoruz.
Başvuru Süreci ve Kritik Tarihler
Program Tarihleri:
Eğitimler ve atölyeler: 20-23 Ağustos 2025 (İstanbul)
Budapeşte Çalıştayı: 17-20 Eylül 2025
Proje sonunda katılımcılar, Sosyal Akıl Derneği'nin "Sivil Diplomasi Ağı"na dahil olacak ve diğer projelerde yer almaimkânı bulacak.
Sosyal Akıl Derneği Başkanı Mesut DÜNDAR: "Bu proje, sadece bir eğitim değil; gençlere 'Ben de dünyayı değiştirebilirim' dedirten bir hareket. Barış, ancak sivil inisiyatiflerle kalıcı olur."
#SivilDiplomasideSosyalAkıl etiketiyle sosyal medyada paylaşım yaparak projenin daha fazla gence ulaşmasına destek olabilirsiniz.
Not: Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir.
Son Dakika › Dünya › Sivil Diplomasi ve Sosyal Akıl Projesi: Gençler Dünya Barışına Katkı Sağlıyor! - Son Dakika
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