Sivilleri de vurmaya başlayan Rusya, barış için Ukrayna'ya 3 şart sundu

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Ukrayna'nın doğusuna çevirmişti. Dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam eden Donbas'taki ilerleyişi süren Rusya barış görüşmelerine başlamak için şartlarını açıkladı.

BARIŞ İÇİN 3 ŞART SUNDULAR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi. Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.