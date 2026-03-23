Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ozan Örmeci: Ateşkes için yeni bir umut kapısı aralandı

ABD Başkanı Trump'ın İran'la görüşmeler yaptığını açıklaması ve saldırıları geçici olarak durdurma kararı alması piyasaları da etkiledi. Brent petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, uzmanlara göre bu adım savaşın gidişatında kritik bir kırılma olabilir.

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 24. gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yapıldığını belirterek enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 gün durdurulması talimatını verdi. Bu gelişme, hem bölgedeki tansiyonu düşürdü hem de petrol piyasalarında sert hareketlere neden oldu.

"ATEŞKES İÇİN YENİDEN BİR UMUT KAPISI ARALANDI"

Prof. Dr. Ozan Örmeci, Trump'ın açıklamalarının ardından çatışmaların durdurulmasına yönelik umutların yeniden arttığını belirtti. "Ateşkes ve çatışmanın durması noktasında yeniden bir umut kapısı aralandı" diyen Örmeci, bu sürecin diplomatik çözüm ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

"TRUMP SAVAŞI UZATMAK İSTEMİYOR"

Örmeci, ABD Başkanı'nın stratejik hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını düşündüğünü ve savaşın uzamasını istemediğini söyledi. "Trump'ın savaşı uzatmak istemediğini ve amacının İsrail'in varlığını korumak olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan Örmeci, bu nedenle geçici durdurma kararının önemli olduğunu vurguladı.

"PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Trump'ın açıklamasının ardından petrol piyasalarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Brent petrolün yüzde 14 düşüşle 113 dolardan 96 dolara indiğini hatırlatan Örmeci, "Trump'ın açıklaması sonrası brent petrol 100 doların altına indi" dedi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün, krizin kontrol altına alınabileceğine dair beklentiyi güçlendirdiğini ifade etti.

"SAVAŞIN DEVAMI İNSANİ TRAJEDİYE YOL AÇABİLİR"

Örmeci, savaşın devam etmesi halinde özellikle İran halkı için ciddi sonuçlar doğabileceğini belirtti. "Savaşın devamı İran halkı için büyük insani trajedilere neden olacak" diyen Örmeci, İsrail'in Orta Doğu'daki varlığını kalıcı hale getirme hedefinin de çatışmanın arka planındaki önemli unsurlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.