Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ozan Örmeci: Ateşkes için yeni bir umut kapısı aralandı

23.03.2026 15:45
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ozan Örmeci, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşmeler sonrası saldırıları 5 gün durdurma kararı almasını değerlendiren Örmeci, bu adımın hem savaşın seyrini hem de petrol fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'la görüşmeler yaptığını açıklaması ve saldırıları geçici olarak durdurma kararı alması piyasaları da etkiledi. Brent petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, uzmanlara göre bu adım savaşın gidişatında kritik bir kırılma olabilir.

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 24. gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yapıldığını belirterek enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 gün durdurulması talimatını verdi. Bu gelişme, hem bölgedeki tansiyonu düşürdü hem de petrol piyasalarında sert hareketlere neden oldu.

"ATEŞKES İÇİN YENİDEN BİR UMUT KAPISI ARALANDI"

Prof. Dr. Ozan Örmeci, Trump'ın açıklamalarının ardından çatışmaların durdurulmasına yönelik umutların yeniden arttığını belirtti. "Ateşkes ve çatışmanın durması noktasında yeniden bir umut kapısı aralandı" diyen Örmeci, bu sürecin diplomatik çözüm ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

"TRUMP SAVAŞI UZATMAK İSTEMİYOR"

Örmeci, ABD Başkanı'nın stratejik hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını düşündüğünü ve savaşın uzamasını istemediğini söyledi. "Trump'ın savaşı uzatmak istemediğini ve amacının İsrail'in varlığını korumak olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan Örmeci, bu nedenle geçici durdurma kararının önemli olduğunu vurguladı.

"PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Trump'ın açıklamasının ardından petrol piyasalarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Brent petrolün yüzde 14 düşüşle 113 dolardan 96 dolara indiğini hatırlatan Örmeci, "Trump'ın açıklaması sonrası brent petrol 100 doların altına indi" dedi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün, krizin kontrol altına alınabileceğine dair beklentiyi güçlendirdiğini ifade etti.

"SAVAŞIN DEVAMI İNSANİ TRAJEDİYE YOL AÇABİLİR"

Örmeci, savaşın devam etmesi halinde özellikle İran halkı için ciddi sonuçlar doğabileceğini belirtti. "Savaşın devamı İran halkı için büyük insani trajedilere neden olacak" diyen Örmeci, İsrail'in Orta Doğu'daki varlığını kalıcı hale getirme hedefinin de çatışmanın arka planındaki önemli unsurlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
