Skandal ödev! Atatürk\'ü diktatörler listesine eklediler

Serkan Güngör:

onlar hadi 'dis gucler'den biri.. ya icimizdeki dis isbirlikcilerine ne demeli.. arti Tarih bilmezler, arti zamanin isbirlikcilerinin torunlari.. bazisi da daha yil oldu 2025 hala 12 adayi kim kaybetti haberi yok. hala hangi donemde ne kadar toprak kaybini kimin doneminde yasadik haberi yok.. cahilane laflar dolu ortalik. son halifenin giydigi takim elbiseden esi, cocuklarinin kilik kiyafetinden, kadin haklari icin verdigi demeclerden, plajdaki hallerinden, 2. Abdulhamid' in icki sevgisinden ( saray kayitlari ile net) vsvsvs gram haberi yok.. ozu ile demem o ki hepsi bizim degerlerimiz.. sucu bucu ile seni ic Anadolu'ya mahkum edenlerin planini bozan ve devlet kuran insana biraz saygi ya.. Mohacta, Caldiran'da, Cerbe'de, Malazgirt'te vs yasananlara saygi gibi saygi ya.. 1918 lerde yenik bir devletten, izmir isgali sonrasi 110 km ilerleyip on gunde yapilan katliam ve tecavuzlerden vs haberi yok . halka onder olup yeni bir devleti kuran insana biraz saygi.. fb gs olayi degil bunlar.. butunu bizim .. biz ise kime hizmet edecegimizi bilmeden Tarih bilgisi olmadan yaz cizleyiz.. İngilizler ilk kemalist terimini kullandi.. hala Kemalist diyor bazimiz yazsam 1000 sey yazarim ( Tarihciyim) ama uzadi paragraf.. butunu bizim.. hepsi saygiyi hak ediyor. artisi ile de eksisi ile de.. Kanuni'nin yok mu eksisi.. ( liyakati bozdu) Yavuz'un yok mu ( askeri darbe ile ilk gelen) Fatih'in yok mu ( devsirmeleri agirlikli yonetime getiren ilk kul sistemi ile ) vsvsv ozetle saygi her birine lutfen.