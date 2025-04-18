Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler - Son Dakika
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Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk\'ü diktatörler listesine eklediler

Kanada'daki bir lisede öğrencilere verilen "Bir diktatörü seç, anlat" konulu ödevde listede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yer alması büyük tepki çekti. Atatürk'ün skandal listede "Mustafa Atatürk" ismiyle yer aldığı dikkatlerden kaçmazken yaşanan olay Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği'ni harekete geçirdi.

18.04.2025 13:01
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Kanada'daki bir lisede, 12. sınıf öğrencilerine verilen "Bir diktatörü seç, anlat" konulu ödevde seçilecek diktatörler listesine, Mustafa Kemal Atatürk'ün adı "Mustafa Atatürk' olarak eklendi.

SKANDAL LİSTE

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi eli kanlı diktatörlerle aynı listeye alındı. Yaşanan skandal Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği'ni de harekete geçirdi.

"ATATÜRK'ÜMÜZE BÖYLE BİR MUAMELE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar şu ifadeleri kullandı; "Atatürk'ümüze böyle muamele edilmesi kabul edilebilir değildir. Maalesef bu tür münferit hadiseler olabiliyor. Burada özellikle öğrencimizin ailesine gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ"

Kanada'daki Türk toplumunun üyelerinin bu tür hadiseler karşısında tepki koymaları, bunların tekrarının önlenmesi ve Kanada'da gerekli bilinç ve farkındalığın oluşturulabilmesi bakımından son derece önemlidir. Biz de hem bu vahim hatanın düzeltilmesi hem de tekrarlanmaması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız."

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Mustafa Kemal Atatürk, Politika, Türkiye, Eğitim, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Murat Zor:
    Diktatör olsaydı zorla bir çok şey yaptırıdı 173 243 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Kıllarını bile kıpırdatmazlar ülkede o kadar çok Atatürk düşmanı varken. Dahası badem bıyıklarının altından kıs kıs gülerler. Gerçekten çok acı bir şey bir ülkenin kurtarıcısı ve kurucusuna bırak eloğlunu kendi halkı saygı göstermiyor ki eloğlu göstersin. Büyük millet meclisini kuran Atatürk onun kurduğu meclise seçilip gelen konuşanlar diyorlar ki.. Cumhuriyet reklam arasıymış neymiş Osmanlıca öğrenmelerine engel olunmuş yapılan devrimlerle, neymiş Osmanlı ya ihanet etmiş saraydakiler gibi herşeyi teslim etmeyi Red edip bağımsızlık özgürlük kurtuluş mücadelesi başlatmış ve başarmış düşmana teslim olmamış ama gel gör ki yine de yaranamamış kendi milletine. Nankörlüğü kedilerde değil kendiniz de arayın. 176 223 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    ehh dogrudur. secim olmadan adi ne Ola. bu jakeret defil gercektir 205 137 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    adam dikdatör olacağına padişah olurdu halbuki elinde imkan da varmış o daha kötü. listeye koyanların zeka seviyesini merak ediyorum kaç iq 151 178 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Zeki.. Git başka ülkede yaşa o zaman nankör yaratık. 117 151 Yanıtla
  • Mustafa Şahin:
    Yahu öyle bir haber yapıyorsunuz ki snki adam demokrat bal gibi diktatör ayrıca ismini bile yanlış biliyorsunuz adı Mustafa Kemal Atatürk değil Kamal Atatürk'dür. Tüm nüfus müdürlüklerinde nüfus cüzdanı resmi var bakın ne yazıyor. 138 81 Yanıtla
  • Emir Konez:
    bizim ülkemizde bile sevilmez hale getirilen kurucu lideri,ülkemizi sevmeyen yabancı neden sevsin ki? 94 106 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    badem biyiklarin en büyük icraatı kuruculideri düşman edip hicbirsey yapmayan kendilerini kahraman ilan etmek. onlarda biliyor kitlesinin ne kadar zor cahil olduğunu. 72 84 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Atatürk zeki ünlünün baba anneaini ghtttenn durtmus 54 98 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Kim demiş Mustafa Kemal Atatürk diktatör sadece seçim yapmadığı hiç bir de meclisi kendine göre fes etti istediği dizaynı yaptı istediğini açtı istediğini kesti şapkayı zorla giydirdi bu diktatörlük olamaz layık cumhuriyet olur anca 103 32 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    46 ya kadar tek parti vardı. Bunun da tek adı var. 81 30 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    onlar hadi 'dis gucler'den biri.. ya icimizdeki dis isbirlikcilerine ne demeli.. arti Tarih bilmezler, arti zamanin isbirlikcilerinin torunlari.. bazisi da daha yil oldu 2025 hala 12 adayi kim kaybetti haberi yok. hala hangi donemde ne kadar toprak kaybini kimin doneminde yasadik haberi yok.. cahilane laflar dolu ortalik. son halifenin giydigi takim elbiseden esi, cocuklarinin kilik kiyafetinden, kadin haklari icin verdigi demeclerden, plajdaki hallerinden, 2. Abdulhamid' in icki sevgisinden ( saray kayitlari ile net) vsvsvs gram haberi yok.. ozu ile demem o ki hepsi bizim degerlerimiz.. sucu bucu ile seni ic Anadolu'ya mahkum edenlerin planini bozan ve devlet kuran insana biraz saygi ya.. Mohacta, Caldiran'da, Cerbe'de, Malazgirt'te vs yasananlara saygi gibi saygi ya.. 1918 lerde yenik bir devletten, izmir isgali sonrasi 110 km ilerleyip on gunde yapilan katliam ve tecavuzlerden vs haberi yok . halka onder olup yeni bir devleti kuran insana biraz saygi.. fb gs olayi degil bunlar.. butunu bizim .. biz ise kime hizmet edecegimizi bilmeden Tarih bilgisi olmadan yaz cizleyiz.. İngilizler ilk kemalist terimini kullandi.. hala Kemalist diyor bazimiz yazsam 1000 sey yazarim ( Tarihciyim) ama uzadi paragraf.. butunu bizim.. hepsi saygiyi hak ediyor. artisi ile de eksisi ile de.. Kanuni'nin yok mu eksisi.. ( liyakati bozdu) Yavuz'un yok mu ( askeri darbe ile ilk gelen) Fatih'in yok mu ( devsirmeleri agirlikli yonetime getiren ilk kul sistemi ile ) vsvsv ozetle saygi her birine lutfen. 50 46 Yanıtla
  • Aslan Demir:
    doğru tabikide 60 19 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ne kadar hain Atatürk düşmanı varmış bu ülkede?Nerde yetişdiniz?Hangi merdiven altında yetiştiler sizi? 23 40 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    zeki bak kaç kişinin anasını rahatsız etmişsin… 13 32 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Gerceklerin eninde sonunda gun yuzune cikma gibi bir huyu vardir biraz daha sabır herkes gercegi gorecek.. 34 7 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    böyle diktaröre can kurban 9 26 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Hadi dışarıyı anladımda içimde dışarının ……ne oluyor onu anlamadım. 7 20 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    kanadayı sevmeye başladım oraya taşınacam 13 5 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Doğru olmazsa yazmazlardı. 10 3 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Diktatör olsaydı zorla harf kisve medrese hilafet kaldırırdı. Allah diyeni asalardı. İftira atmayın adama. 10 2 Yanıtla
  • osurgan55:
    Badem bıyıklar sevinçten dört köşe 3 5 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Hitler bile yazmamışlar düşünün artık. Kesin o öğretmen badem bıyıklı biridir 2 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    oda onlardan demi ndeen bole sey yapmislr 1 1 Yanıtla
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