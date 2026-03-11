Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor - Son Dakika
Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor

Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor
11.03.2026 23:50  Güncelleme: 23:53
Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor
ABD'de uzun süredir tartışma yaratan bir skandal yeniden gündeme taşındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte ruhani danışmanları arasında yer alan evangelist papaz Robert Morris, yıllar önce 12 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismarı kabul etmesi nedeniyle büyük tepki çekmişti. Son günlerde Morris'in yeniden bazı dini etkinliklerde görülmesi ve Trump için dua toplantıları düzenlediği iddiaları tartışma yarattı.

ABD'de büyük tepki çeken bir skandal yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ruhani danışmanlarından olan evangelist papaz Robert Morris, geçmişte 12 yaşındaki bir çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmişti. Mahkeme tarafından suçlu bulunan Morris'e verilen 6 aylık hapis cezası ise ABD kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı.

İSTİSMAR SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

ABD basınında yer alan haberlere göre Morris, 1980'li yıllarda henüz 12 yaşında olan bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamalarını kabul etti. Olayın yıllarca gizli kaldığı, mağdurun yetişkinlik döneminde yaptığı açıklamalar sonrası konunun yargıya taşındığı belirtilmişti.

KARAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Mahkemenin Morris hakkında verdiği 6 aylık hapis cezası özellikle mağdur hakları savunucuları ve bazı dini çevreler tarafından sert şekilde eleştirildi. Birçok yorumcu, suçun ağırlığına rağmen verilen cezanın son derece hafif olduğunu savundu.

TRUMP İÇİN DUA SEANSLARI

ABD medyasında yer alan son haberlere göre Morris'in halen bazı evangelik çevrelerde etkinliğini sürdürdüğü ve Donald Trump için dua toplantıları düzenlediği ileri sürüldü.

Bu iddia, Morris'in geçmişteki suçunu kabul etmiş olmasına rağmen siyasi ve dini çevrelerde etkisini koruduğu yönünde yeni bir tartışma başlattı.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor - Son Dakika
