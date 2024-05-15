Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıda Yaralandı - Son Dakika
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Dünya

Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıda Yaralandı

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Slovakya'nın popülist Başbakanı Robert Fico, Handlova kasabasında gerçekleşen bir silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Parlamento oturumu da olayın doğrulanması üzerine ertelendi.

15.05.2024 16:17
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Medya raporlarına göre, Slovakya'nın popülist Başbakanı Robert Fico bir silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. TA3 haber kanalının belirttiğine göre, bir şüpheli gözaltına alındı.

Parlamento başkan yardımcısı Lubos Blaha, olayı Parlamento oturumu sırasında doğruladı ve daha fazla bilgi verilene kadar oturumu ertelediğini Slovak TASR haber ajansı bildirdi.

Olay, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde gerçekleşti. Polis, olay yerini kapattı.

Günlük gazete Dennik N'den bir muhabir, silah sesleri duyduktan sonra başbakanı bir arabaya taşınırken gördü.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralandı

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Son Dakika Dünya Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıda Yaralandı - Son Dakika

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