Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi - Son Dakika

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, bugün açıklama yaparak Ukrayna'ya hava savunma sistemi S-300 gönderdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada "Slovakya'nın Ukrayna'ya bir hava savunma sistemi S-300 sağladığını doğrulamak isterim. Ukrayna milleti, egemen ülkesini ve bizi de cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırganlığı altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak, yerinde durmak değil yardımcı olmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.