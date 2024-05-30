3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin\'i devlet olarak tanıma kararı aldı

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından bir Avrupa devleti daha Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Slovenya hükümetinin 9 Mayıs'ta başlattığı Filistin'i tanıma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıyacak.
Slovenya hükümeti bugün düzenlenen oturumunda Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirdi. Başbakan Robert Golob, oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyledi.
Golob, "Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail Devleti'ne ve kimseye karşı bir karar değildir." dedi.
Bugünün, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade eden Golob, hükümetin bugünkü kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi.
Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini ifade etti. Slovenya Meclisinin Filistin Devleti'nin tanınması maddesini görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor.
Slovenya Başbakanı Robert Golob, hükümetin bu hafta Filistin Devleti'ni resmen tanıma önerisini değerlendireceğini açıklamış, Filistin'in resmen tanınması önerisinin perşembe günü (bugün) yapılacak hükümet toplantısında görüşüleceğini belirterek "Bu sürede, acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in sorumlu üyesi olarak, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapma yükümlülüğümüz bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri, geçtiğimiz hafta Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmaları sonrasında 28 Mayıs itibariyle Filistin devletini resmen tanımıştı.
Son Dakika › Dünya › 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı - Son Dakika
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