3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı - Son Dakika
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Dünya

3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı

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İsrail'in soykırıma varan saldırıları karşısında Avrupa devletlerinden yükselen tepki büyüyor. Norveç, İrlanda ve İspanya'nın ardından Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

30.05.2024 16:45
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İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından bir Avrupa devleti daha Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Slovenya hükümetinin 9 Mayıs'ta başlattığı Filistin'i tanıma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıyacak.

"FİLİSTİN'İ 1967 SINIRLARIYLA TANIMAYA KARAR VERDİK"

Slovenya hükümeti bugün düzenlenen oturumunda Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirdi. Başbakan Robert Golob, oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyledi.

"BU KARARIN TEK BİR MESAJI VAR"

Golob, "Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail Devleti'ne ve kimseye karşı bir karar değildir." dedi.

Bugünün, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade eden Golob, hükümetin bugünkü kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi.

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini ifade etti. Slovenya Meclisinin Filistin Devleti'nin tanınması maddesini görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Slovenya Başbakanı Robert Golob, hükümetin bu hafta Filistin Devleti'ni resmen tanıma önerisini değerlendireceğini açıklamış, Filistin'in resmen tanınması önerisinin perşembe günü (bugün) yapılacak hükümet toplantısında görüşüleceğini belirterek "Bu sürede, acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in sorumlu üyesi olarak, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapma yükümlülüğümüz bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri, geçtiğimiz hafta Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmaları sonrasında 28 Mayıs itibariyle Filistin devletini resmen tanımıştı.

3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin\'i devlet olarak tanıma kararı aldı

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Son Dakika Dünya 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: israili tahrik edecek hamleler bunlar yanlış 4 35 Yanıtla
    ferhat eser: mesut klavyeyi bırak bin git savaş yemiyomu yoksa??? 3 5 Mesut Aydoğdu: Elleri bağlı seyretmelerini mi bekliyorsun. 2 2
  • Mehmet öz: Hızla çoğalması lazım 26 1 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci: arkadaslar sonuc ben size soylim israilli baskan bunlari yine tanimicak abd diger avrupa ulkeleri desdek cikicak biz muslumanmiyiz belli degil bize dokunmayan yilan bin yasasin dicez biz zararini gormicez fakat cocuklarimiz bunlarin zararini gorecek sira en sonunda bize gelecek hepsi bu 2 0 Yanıtla
  • Whatisup Up: Sonuç?!?!?! 2 0 Yanıtla

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