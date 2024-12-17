ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Milli Ordusu ile PKK/ YPG arasındaki Münbiç ateşkesinin bu hafta sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'un ateşkesin mümkün olduğunca uzun süre uzatılmasını istediğini söyledi.
"SDG (PKK/YPG) ve Türkiye ile ileriye dönük bir yol bulmak için temaslarımızı sürdürüyoruz" diyen Miller, Suriye'de çatışmaların artmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını da sözlerine ekledi. Miller, "Hiçbir tarafın mevcut istikrarsız durumdan faydalanarak Suriye'nin ulusal çıkarları pahasına kendi dar çıkarlarını ilerlettiğini görmek istemiyoruz." dedi.
Son Dakika › Dünya › SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı - Son Dakika
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