SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı

Serkan Güngör:

bildik Abd kumpaslari.. bizimkiler de biliyor zaman kazaniyorlar ama hani dirayet gerekli bi sekilde kendimizi salak yerine koymak zorunda kalisimizi sindiremiyor insan.. laf ebelikleri .. guzellemeler vsvs hep ayni oldu asirlardir hatta.. lafa itibar ettik sonrasi yeni laf oyunlari ile hep karsi taraf namert biz mert kaldik oysa sadece karsi taraf zeki idi biz ise boburlenmeyi sever kaldik kendi mertligimizle.. hayir hah siyaset gutme pesinde cok buyuk firsatlari kacirdik kaciriyoruz...