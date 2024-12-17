SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı - Son Dakika
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Dünya

SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı

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ABD, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma noktası olan Münbiç'te ateşkesin uzatıldığını açıkladı.

17.12.2024 23:02
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Milli Ordusu ile PKK/ YPG arasındaki Münbiç ateşkesinin bu hafta sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

"ATEŞKESİN UZAMASINI İSTİYORUZ"

Reuters'ın aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'un ateşkesin mümkün olduğunca uzun süre uzatılmasını istediğini söyledi.

"PKK/YPG VE TÜRKİYE İLE BİR YOL BULMAK İÇİN TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"SDG (PKK/YPG) ve Türkiye ile ileriye dönük bir yol bulmak için temaslarımızı sürdürüyoruz" diyen Miller, Suriye'de çatışmaların artmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını da sözlerine ekledi. Miller, "Hiçbir tarafın mevcut istikrarsız durumdan faydalanarak Suriye'nin ulusal çıkarları pahasına kendi dar çıkarlarını ilerlettiğini görmek istemiyoruz." dedi.

SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı

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Son Dakika Dünya SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    israil nederse o oluyor suriyede gerisi tiyatro 53 37 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Bir şans daha verilmemeli bu itlere 48 15 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    aq tinercisi sen birşeye maydanoz olma 39 13 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    Tek yol imha edilmeleri 24 13 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bildik Abd kumpaslari.. bizimkiler de biliyor zaman kazaniyorlar ama hani dirayet gerekli bi sekilde kendimizi salak yerine koymak zorunda kalisimizi sindiremiyor insan.. laf ebelikleri .. guzellemeler vsvs hep ayni oldu asirlardir hatta.. lafa itibar ettik sonrasi yeni laf oyunlari ile hep karsi taraf namert biz mert kaldik oysa sadece karsi taraf zeki idi biz ise boburlenmeyi sever kaldik kendi mertligimizle.. hayir hah siyaset gutme pesinde cok buyuk firsatlari kacirdik kaciriyoruz... 31 6 Yanıtla
  • Abdülhamit K:
    Kesin Bahçelinin dediği olacak 19 5 Yanıtla
  • oktay sayar:
    miller pkk bitecek ,bunu o küçük kafana sok 10 12 Yanıtla
  • YoH null:
    bisi diyemiyorum artık 15 4 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat nickli biri yok Ferhat oç eser nickli biri var oradaki oç olan sensin veannennin nerde olduğunu söylemişsin sürpriz olmadı bize oe 7 10 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    şeytan üç geni devrede yine 7 4 Yanıtla
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