SMO komutanlarını gören Münbiçli yaşlı teyzenin sevinci görülmeye değer

Dünya

İsrail Suriye\'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonuyla PKK/ YPG'li teröristlerden temizlediği Münbiç sokaklarında halk yıllar sonra güvenle gezmeye başladı. Terör örgütünün 8 yıl önce işgal ettiği ilçede, zulümden kurtulan halk normal hayatına döndü.

MÜNBİÇ'TE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Münbiç'in özgürleşmesinin ardından çevre köylerde yaşayanlar, yakınlarını görmek için ilçe merkezine geliyor. Operasyonun hemen ardından iş yerlerinin açıldığı ilçede halk, ticari hayatlarına da devam etmeye başladı. İlçede teröristlere ait tünellerde arama çalışmaları ise devam ediyor.

SMO KOMUTANI HALKIN COŞKUSUNU PAYLAŞTI

Terörden temizlenerek özgürleşen Münbiçliler, Suriye Milli Ordusu (SMO) Komutanlarını ilçeye girişte büyük bir sevinçle karşılıyor. Suriye Milli Ordusu Sultan Murat Tümeni komutanının paylaştığı görüntülerde yaşlı bir teyzenin sevinci, yerel halkın yıllardır teröristlerden çektiği acıyı gözler önüne serdi.