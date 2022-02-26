Sokak savaşları başladı! Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak savaşları başladı! Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar saniye saniye kamerada

26.02.2022 12:06

Kiev'e girmeye çalışan Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusunun direnişi sürüyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki ordunun yerleşim yerlerinde savaştığı görülürken Rus ordusuna ait bir askeri aracın pusuya düşürüldüğü anlar gündem oldu.

Rusya'nın Ukrayna işgali 3 gündür etkisini artırarak devam ettiriyor. Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarına devam ederken Ukrayna ordusu direniş faaliyetlerini sürdürüyor.

RUS ASKERİ ARACINI PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Sosyal medyada Ukrayna vatandaşları tarafından paylaşılan görüntülerde Ukrayna ve Rus ordusunun karşılıklı olarak sokaklarda savaştığı görüldü. Paylaşılan görüntülerden birinde Rus askeri aracının, Ukrayna askerinin çapraz ateşine maruz kaldığı ve aracı kullanan askerin çaresizliği gözler önüne serildi.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA UYARI

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun kayıplarının giderek arttığına dikkat çekildi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan bakanlık, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" uyarısında bulundu.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARI ARTIYOR

Yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı detayına yer verildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Sokak savaşları başladı! Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar saniye saniye kamerada
YORUMLAR
500
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Putin, Rusya, Kiev, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sokak savaşları başladı! Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Şarkıcı Merve Özbey'den kızının adına Mardin'de müzik atölyesi!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
11:38 Birlikte oldukları ileri sürülüyordu! Onur Arıkan, Defne Samyeli'yi dinlemeye geldi
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak savaşları başladı! Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement