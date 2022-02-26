Sokak savaşları başladı! Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna işgali 3 gündür etkisini artırarak devam ettiriyor. Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarına devam ederken Ukrayna ordusu direniş faaliyetlerini sürdürüyor.

RUS ASKERİ ARACINI PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Sosyal medyada Ukrayna vatandaşları tarafından paylaşılan görüntülerde Ukrayna ve Rus ordusunun karşılıklı olarak sokaklarda savaştığı görüldü. Paylaşılan görüntülerden birinde Rus askeri aracının, Ukrayna askerinin çapraz ateşine maruz kaldığı ve aracı kullanan askerin çaresizliği gözler önüne serildi.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA UYARI

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun kayıplarının giderek arttığına dikkat çekildi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan bakanlık, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" uyarısında bulundu.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARI ARTIYOR

Yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı detayına yer verildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı.