Somali\'de Euro 2024 finalini izleyen taraftarların bulunduğu kafeye bombalı saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Euro 2024 finalini izleyen taraftarlarla dolu bir kafenin dışında meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlayıcılarla dolu bir araç, İngiltere-İspanya maçını izleyen insanların bulunduğu kafenin önünde infilak etti.

Çevrimiçi paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından kafenin dışında oluşan bir ateş topu görülüyor. Bir görgü tanığı, "Bazı seyirciler kafenin duvarından atlamaya çalışırken yaralandı, diğerleri ise izdihamda yaralandı," dedi.

Maçta İngiltere, İspanya'ya 2-1 yenildi. Üç Aslanlar, 1966'dan bu yana ilk büyük kupalarını kazanmayı kıl payı kaçırdı. Nico Williams ve Mikel Oyarzabal'in golleri, Gareth Southgate'in 58 yıllık kupasız acıya son verme hayalini yok etti.

İngiltere tarihte ilk kez yurtdışında bir finale ulaştı, ancak favori İspanya'ya yenildi. Üç Aslanlar, üst üste iki Euro finalini kaybeden ilk takım oldu. Bu, Southgate'in takımın başında son maçı olabilir.

Prens William, oğlu Prens George ve Başbakan Sir Keir Starmer, Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda maçı izledi. İngiltere taraftarları üzüntüyle evlerine dönerken, ülke genelindeki kutlamalar suya düştü.

Mogadişu'daki saldırının sorumlusu henüz belli değil. Şehir son aylarda çoğunlukla barışçıl kalmıştı.