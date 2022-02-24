Son Dakika: ABD, Başkan Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak - Son Dakika
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Son Dakika: ABD, Başkan Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak

24.02.2022 22:16
Son Dakika: ABD, Başkan Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra konuşan ABD Başkanı Biden, "Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak" diyerek yapacakları yaptırım sıraladı. Öte yandan Biden, Avrupa'nın doğu ülkelerini korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "İhtiyaç olursa ek birliklerin konuşlandırılması söz konusu olacak" dedi. Pentagon ise Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. "Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak" diyen Biden, yaptırımlarını bir bir sıralarken "ABD bunu tek başına yapmıyor. Küresel ekonominin yarısından fazlası yanımızda. Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, birçok ortağımız bize katıldı" ifadelerine yer verdi.

"İHTİYAÇ OLURSA EK BİRLİKLER KONUŞLANDIRILACAK"

Avrupa'nın doğu ülkelerini Rusya'dan korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Biden, "Bugün Rusya saldırısını gerçekleştirdi. Avrupa'nın doğu ülkelerini korumak için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebiliriz. Amerikan Hava Kuvvetleri ile birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Genelkurmay Başkanımızla konuştum. İhtiyaç olursa ek birliklerin konuşlandırılması söz konusu olacak." dedi.

Pentagon, ABD Başkanı Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD, Başkan Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak - Son Dakika


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