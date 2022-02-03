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Son Dakika | ABD Başkanı Biden: Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika | ABD Başkanı Biden: Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

03.02.2022 16:13
Son Dakika | ABD Başkanı Biden: Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyon hakkında yaptığı açıklamada "Dün gece benim emrimde, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri kuvvetleri, Amerikan halkını ve Müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele...

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyon hakkında yaptığı açıklamada "Dün gece benim emrimde, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri kuvvetleri, Amerikan halkını ve Müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü. Bu sabah Amerikan halkına açıklamalar yapacağım" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son Dakika | ABD Başkanı Biden: Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü - Son Dakika Dünya


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