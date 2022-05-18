Son Dakika: ABD Başkanı Biden: Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık, NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır. - Son Dakika
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Son Dakika: ABD Başkanı Biden: Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık, NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır.

18.05.2022 18:49

Son dakika: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz" açıklamalarının ardından ABD Başkanı Biden "Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık, NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliği için çalışmalarını hızlandıran Finlandiya ve İsveç, resmi başvuru mektuplarını bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar" sözleriyle iki ülkenin NATO adımını veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise "NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz" ifadelerini kullandı.

BİDEN: NATO'YA KATILMALARI SAVUNMA İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRACAK

İki ülkenin NATO üyeliği hakkında ABD Başkanı Joe Biden da değerlendirmelerde bulundu. Biden, "Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık. NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır" dedi.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD Başkanı Biden: Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık, NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: ABD Başkanı Biden: Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık, NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır. - Son Dakika
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