Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliği için çalışmalarını hızlandıran Finlandiya ve İsveç, resmi başvuru mektuplarını bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar" sözleriyle iki ülkenin NATO adımını veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise "NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz" ifadelerini kullandı.
İki ülkenin NATO üyeliği hakkında ABD Başkanı Joe Biden da değerlendirmelerde bulundu. Biden, "Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık. NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Dünya › Son Dakika: ABD Başkanı Biden: Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık, NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır. - Son Dakika