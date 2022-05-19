Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz
19.05.2022 17:51
Son dakika! ABD Başkanı Biden, İsveç ve Finlandiya liderleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Biden, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. İki güçlü müttefikin katılımı savunmamızı güçlendirecek. Finlandiya ve İsveç NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor. Senato onayı için süreci başlatıyorum" ifadesini kullandı.
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19.05.2022 18:05:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz - Son Dakika