Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz - Son Dakika
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Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz

19.05.2022 17:51
Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz

Son dakika! ABD Başkanı Biden, İsveç ve Finlandiya liderleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Biden, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. İki güçlü müttefikin katılımı savunmamızı güçlendirecek. Finlandiya ve İsveç NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor. Senato onayı için süreci başlatıyorum" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Dünya Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz - Son Dakika


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