Son dakika! ABD'de sokak ortasında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! ABD'de sokak ortasında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 yaralı

03.04.2022 15:30

Son dakika: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sivillere ateş açıldı. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri sokağı kapatırken, saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri pazar sabahına, Kaliforniya'nın Sacramento kentindeki silahlı saldırı ile uyandı. Şehir merkezinde meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

POLİS, SOKAĞI KAPATTI

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, saldırının yaşandığı sokağı ve aynı sokağa çıkan diğer kesişimleri kapattı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmezken, olaya bakan polis çavuşu Zach Eaton, "Vatandaşlarımızın bölgeye yaklaşmamasını istiyoruz, şu anda neler olduğu net değil. Sacramento polisi çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda ABD'nin Sacramento kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi. ABD'nin Sacramento kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika! ABD'de sokak ortasında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ABD'de sokak ortasında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 yaralı - Son Dakika
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