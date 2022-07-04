Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı: En az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı: En az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

04.07.2022 20:12
Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı: En az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: ABD'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Chicago'da gerçekleştirilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre olayda en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı.

20 EL SİLAH SESİ DUYULDU

Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırısı sonrası edinilen ilk bilgilere göre, en az 2 kişi vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

"FESTİVAL İPTAL EDİLDİ"

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, "Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun" dedi.

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SON DAKİKA: Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı: En az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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