Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı - Son Dakika

Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı

Son Güncelleme: 08.10.2023 11:02

Afganistan'ın Herat vilayetinde büyük yıkım yaratan 6.3 ve çeşitli büyüklüklerdeki depremlerde ölü sayısı 2 binin üzerine çıktı.

Afganistan'ın Herat vilayetinde dün 6.3 şiddetinde başlayan çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgede büyük yıkım yaşanırken depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.

BİRÇOK SARSINTI KAYDEDİLDİ

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde sarsıntılar meydana gelmişti. Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar da depremzedeler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunmuştu. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 2 bini aştı.

Son Dakika: Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi. Açıklamada, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Afgan kardeşlerinin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazır olduğu kaydedildi.

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Son Dakika Dünya Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı - Son Dakika
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