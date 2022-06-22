Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 255 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 255 kişi hayatını kaybetti

22.06.2022 08:26

Son dakika! Afganistan'ın Paktika eyaletinde gece saatlerinde 6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 255'e yükseldi.

Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 155 kişi hayatını kaybetti

255 KİŞİ CAN VERDİ

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle 255 kişi yaşamını yitirdi. İlk açıklamada bu sayının 155 olduğu duyurulmuştu.

Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 155 kişi hayatını kaybetti

OCAK AYINDA DA SARSILMIŞLARDI

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 155 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 155 kişi hayatını kaybetti
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Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 255 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 255 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 255 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğündeki deprem! 255 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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