Son Dakika: Azerbaycan-İran-Van sınırında hissedilen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Azerbaycan-İran- Van sınırında hissedilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
Azerbaycan, İran ve Van'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Saat 17.73'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, sarsıntısının merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 116 kilometre uzaklıktaki Marand-Doğu Azerbaycan olduğu belirtildi.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Van'da vatandaşlar depremin ardından kendini sokağa attı.
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