Son Dakika: Azerbaycan-İran-Van sınırında hissedilen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Azerbaycan-İran- Van sınırında hissedilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

SINIRDA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Azerbaycan, İran ve Van'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Saat 17.73'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, sarsıntısının merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 116 kilometre uzaklıktaki Marand-Doğu Azerbaycan olduğu belirtildi.

KORKUYA NEDEN OLDU

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Van'da vatandaşlar depremin ardından kendini sokağa attı.