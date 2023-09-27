Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü - Son Dakika

Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü

Karabağ\'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü
Son Güncelleme: 27.09.2023 10:25

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Ermeni güçlere karşı Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerine karşı düzenlenen 24 saatlik antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca 511 askeri personel ve 1 sivilin de yaralandığı açıklandı.

11 ŞEHİDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ'da düzenlenen antiterör operasyonun bilançosunu açıkladı. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Yerel terörle mücadele tedbirleri sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin 192 askeri şehit oldu. Şehit askerlerin 180'i Milli Savunma Bakanlığı, 12'si ise İçişleri Bakanlığı mensubu. Şehitlerden biri ise sivil. 11 kişinin kimliği, adli genetik incelemelerin ardından Adli Tıp Bilirkişiliği tarafından belirlenecek."

512 KİŞİ DE YARALANDI

Aynı zamanda yerel terörle mücadele tedbirleri sonucunda 511 askeri personel ve 1 sivil de yaralandığı da açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da şehit olan 180 askerin isimlerini yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü
10:11 Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,30 liradan işlem görüyor
10:02 A Milli Takım'dan gönderilir gönderilmez kendine kulüp buldu! Kadın futbolunda boy gösterecek
09:32 Türkiye'yi kana bulayacaktı! PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk, Irak'ta öldürüldü
09:31 Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi
09:28 Yağışlı hava geliyor! Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı
09:25 Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Alaba moral verdi
08:52 Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off sistemine geçilmesine destek verdi: Başka çare yok
08:46 Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü
08:41 Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 10:31:29. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement