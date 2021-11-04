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Son Dakika | Bakü'de 8. Bakü küresel forumu başladı - Son Dakika

Son Dakika | Bakü'de 8. Bakü küresel forumu başladı

04.11.2021 15:59
Son Dakika | Bakü'de 8. Bakü küresel forumu başladı

Son dakika haberine göre Azerbaycan önemli uluslararası foruma ev sahipliği yapıyor.

Azerbaycan önemli uluslararası foruma ev sahipliği yapıyor. Başkent Bakü'de 40 ülkenin görevde olan ve görevden ayrılmış cumhurbaşkanı, başbakan ve devlet görevlilerini buluşturan 8. Küresel Bakü forumu başladı. Forumda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını ve teklif sunduklarını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "koronavirüs sonrası dünya" konulu forumda açılış konuşması yaptı. Aliyev, Bakü'de düzenlenen 8. Küresel Bakü Forumu'nda yaptığı konuşmada Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu bildirdi. Aliyev, Azerbaycan'da 18 yaş üstü nüfuzun yüzde 60'ının aşılandığını açıkladı. Azerbaycan'ın pandemi döneminde Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanı olarak 30'dan fazla ülkeye mali ve insani yardım sağladığını, pek çok ülkeye ücretsiz aşı gönderdiğini belirtti.

Dünyada aşıya erişimdeki adaletsizliğe dikkat çeken Aliyev, "Bazı ülkeler 3. dozu uygulamaya başlarken bazı ülkeler daha ilk dozları tamamlayamadı. Tüm ülkelere aşı edinmeleri için eşit şartlar sağlanmalı" dedi.

2. Karabağ Savaşı'ndan da bahseden Aliyev, "Karabağ sorunu çözüldü. Bu sorunu Azerbaycan kendi başına çözdü. Azerbaycan, BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) kararlarını kendi uyguladı. Maalesef bu kararlar 27 yıldır kağıt üzerinde kalmıştı. Eğer kendimiz hareket etmeseydik, daha 27 yıl kağıt üzerinde kalacaktı. Biz uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak topraklarımızı işgalden kurtardık" diye konuştu.

Aliyev, uluslararası kuruluşların, savaş öncesinde Ermenistan yönetiminin provokatif açıklamalarına sessiz kaldığını dile getirerek, "Paşinyan, 'Karabağ Ermenistan'dır' dedi. Bu müzakerelerin bitmesi demekti. Dönemin Ermenistan Savunma Bakanı 'yeni topraklar için yeni savaş' şeklinde Azerbaycan'ı tehdit etti. AGİT ( Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu bu açıklamalar üzerine sustu. Provokasyonlar sürünce biz karşı saldırı başlattık. Topraklarımızdan çıkma takvimi verdiklerinde saldırıyı durduracağımızı söyledik. Ermenistan yönetimi, 7 bin askerini kaybettikten sonra bunu anladı ve yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attı. Savaş sona erdi ve biz sözümüzü tuttuk. Ermenistan bize çekilme takvimini verdiğinde savaş durdu. 4 gün sonra Azerbaycan halkı tarihi zaferimizin 1. yıl dönümünü kutlayacak."" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait yerleşim birimlerini yıktığını, talan ettiğini hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:

"Kurtardığımız topraklarda tam bir yıkım gördük. İşgal yıllarında yıkmadıkları tek bir bina bile kalmamıştı. tüm tarihi yapıları, 65 camiyi, evleri ve kamu binalarını yıktılar. Bu barbarlığın kanıtıdır. savaşın gösterdiği şey şu ki, adalet er ya da geç yerini bulur."

"Biz şimdi işgalden kurtarılan toprakları imar ediyoruz. 1 milyondan fazla soydaşımızı topraklarımıza döndüreceğiz. Askeri gücümüz çatışmanın çözümü için başlıca neden oldu. Şimdi çatışma sonrası dönemdeyiz. Şimdi Ermenistan'a barış anlaşması önerisinde bulunduk. Fakat henüz bir yanıt alamadık. Sınırların belirlenmesi ve çizilmesi çalışmasına başlamayı önerdik. Bu konu da yanıt bulmadı henüz. Azerbaycan, maksimum düzeyde yapıcı yaklaşım sergiliyor. Her şey Ermenistan'ın tutumuna bağlı olacaktır. Biz barış anlaşması üzerine çalışmaya, barış imzalamaya hazırız. Sayfayı çevirmeye hazırız."

"TAP'IN FAALİYETE GEÇMESİ AZERBAYCAN İÇİN TARİHİ BAŞARI OLDU"

Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Güney Gaz Koridoru'ndan da bahseden Aliyev, şu bilgileri verdi:

"Güney Gaz Koridoru'nun son ayağı TAP (Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı), 31 Aralık 2020'de faaliyete geçti. Bu Azerbaycan için tarihi başarı oldu. Bu Avrupa enerji güvenliğinin önemli etkenidir. Güney Gaz Koridoru Avrupa'da kaynakların çeşitlendirilmesi demektir. Azerbaycan bu yılın 10 ayında Güney Gaz Koridoru ile 14 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti."

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen forumun açılışına Türkiye'den AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

En az 40 ülkeden yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı forum, 6 Kasım'a kadar devam edecek.


Son Dakika | Bakü'de 8. Bakü küresel forumu başladı
Son Dakika | Bakü'de 8. Bakü küresel forumu başladı
Son Dakika | Bakü'de 8. Bakü küresel forumu başladı
Son Dakika | Bakü'de 8. Bakü küresel forumu başladı

Ermenistan, Azerbaycan, Savaş, Bakü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Bakü'de 8. Bakü küresel forumu başladı - Son Dakika Dünya


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