Son Dakika: Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı kişinin açtığı ateş sonucu 2 İsveçli yaşamını yitirdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu İsveç vatandaşı 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilirken, ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ölen İsveçlilerin ise EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşan Belçika ve İsveç milli takımlarının maçını izlemek için şehre geldiği öğrenildi.

CADDEDE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı. Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

HAYATINI KAYBEDEN İKİ KİŞİ MİLLİ MAÇ İÇİN ŞEHRE GELMİŞ

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin yayınlanan cep telefonu kamerası görüntülerinde, bir adamın büyük bir silah kullanarak bir istasyon yakınında birkaç kez ateş ettiği görüldü. Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws, saldırganın otomatik tüfek kullandığını ve bölgeden scooter ile kaçtığını yazdı.

"SALDIRGAN DEAŞ ÜYESİ" İDDİASI

Saldırganın DEAŞ üyesi olduğu iddia edilirken, ABD'de öldürülen 6 yaşındaki Filistinli çocuğun intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

BELÇİKA ULUSAL KRİZ MERKEZİ VE BAŞBAKAN DE CROO'DAN AÇIKLAMA

Belçika Ulusal Kriz Merkezi ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo'dan yaşanan saldırı ile ilgili açıklamalar geldi. Ulusal Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bu gece Brüksel'de bir silahlı saldırı meydana geldi. Kayıplar var. Saygı göstererek bu olayla ilgili hiçbir görüntü veya videonun paylaşılmamasını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

OLAY TERÖR SALDIRISI

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise "Bu akşam Brüksel'de İsveç vatandaşlarına yönelik olarak gerçekleştirilen üzücü saldırının ardından İsveç Başbakanına en içten taziyelerimi ilettim" açıklamasını yaptı. Başbakan de Croo, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

TEHLİKE KODU EN YÜKSEĞE ÇIKARILDI

Yetkililer, Brüksel-Başkent bölgesi için tehdit seviyesini en yüksek seviye olan 4'e çıkardıklarını ifade ederek halkı, dikkatli olması ve gereksiz seyahatlerden kaçınması konusunda uyardı. Öte yandan başbakan, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanın da durumu izlemek için Ulusal Kriz Merkezi'nde bulunduğu belirtildi.

6 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİ

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evinin kapısını çalarak bıçakla saldırmıştı. Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti. 6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.