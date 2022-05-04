Beyaz Saray: Rusya kendi açısından Ukrayna savaşını çoktan kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray: Rusya kendi açısından Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

04.05.2022 23:57

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 70 gün geride kalırken Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da en başta koyduğu hedeflere ulaşamadığını ve savaşı kendi açısından çoktan kaybettiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

UKRAYNA İÇİN "ZAFER OLARAK" NİTELEDİLER

Ukrayna için "zafer" tanımının Ukrayna'nın kendi seçimine bağlı olduğunu vurgulayan Psaki, "Biz en başından beri verdiğimiz savunma desteğiyle müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz." dedi.

"NATO'YU BÖLEMEDİLER"

Psaki, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede kontrol altına almayı planladığını ve bu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'yı ele geçiremedi. Vladimir Putin, Kiev sokaklarında boy gösteremeyecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini deviremeyecekler. NATO'yu da bölemediler." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
İskandinav liderler Rusya'yı güçlü şekilde kınadı İskandinav liderler Rusya'yı güçlü şekilde kınadı Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna askeri teçhizatının ülkede onarılmasını onayladı Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna askeri teçhizatının ülkede onarılmasını onayladı

Beyaz Saray Sözcüsü, Jen Psaki, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Beyaz Saray: Rusya kendi açısından Ukrayna savaşını çoktan kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 00:07:24. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: Rusya kendi açısından Ukrayna savaşını çoktan kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement