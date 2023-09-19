Son dakika: BM'de konuşan ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler: Savaşı onlar başlattı, bitmesini de istemiyorlar.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef alan ABD Başkanı Joe Biden, "Barışın önündeki tek engel Rusya. Savaşı Rusya başlattı bitmesini de istemiyorlar. ABD ise bu savaşın sona ermesini istiyor" dedi.

JOE BIDEN, BM ZİRVESİNDE KONUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Biden, Moskova yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

"SAVAŞI RUSYA BAŞLATTI"

Biden, "Barışın önündeki tek engel Rusya. Savaşı Rusya başlattı bitmesini de istemiyorlar. ABD ise bu savaşın sona ermesini istiyor. Rusya tek başına bu savaşın sonunu getirmeli. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli." ifadelerini kullandı.

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