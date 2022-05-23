Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat sinyali: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak - Son Dakika
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Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat sinyali: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak

23.05.2022 20:28

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni bir harekat için sinyali verdi. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "TSK, MİT, Emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, operasyon başlayacak. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususları değerlendirecek ve enine boyuna ele alacağız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat sinyali: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat sinyali: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak - Son Dakika
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