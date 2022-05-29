Son Dakika! Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ilgili açıklama: Dürüst ve samimi değiller - Son Dakika
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Son Dakika! Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ilgili açıklama: Dürüst ve samimi değiller

29.05.2022 14:00
Son Dakika! Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ilgili açıklama: Dürüst ve samimi değiller

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. NATO'ya üyelik için resmi başvuruda bulunan iki ülkenin Türkiye ile yaptığı görüşmelerinin beklenen düzeyde olmadığını belirten Erdoğan, "Bunlar hala İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ilgili açıklama: Dürüst ve samimi değiller - Son Dakika


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