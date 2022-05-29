Son Dakika! Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ilgili açıklama: Dürüst ve samimi değiller
29.05.2022 14:00
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. NATO'ya üyelik için resmi başvuruda bulunan iki ülkenin Türkiye ile yaptığı görüşmelerinin beklenen düzeyde olmadığını belirten Erdoğan, "Bunlar hala İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" ifadesini kullandı.
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29.05.2022 14:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ilgili açıklama: Dürüst ve samimi değiller - Son Dakika