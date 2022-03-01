Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği talebiyle ilgili açıklama: Gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği talebiyle ilgili açıklama: Gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin

01.03.2022 19:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği talebiyle ilgili açıklama: Gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin

Son dakika: Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile ortak basın açıklaması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği talebiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Şu anda Ukrayna ile gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye içinde gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde neler konuşulduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Siyasi ilişkilerimizin yanısıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi, kültür, eğitim, sağlık ve terörle mücadele alanlarımızda işbirliğimizi ilerletmek amacıyla neler yapılabileceğini istişare ettik." dedi.

Kosova'ya verilen desteklerle ilgili Erdoğan, "Kosova'nın egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine atfettiğimiz değer malumdur. Kosovalı kardeşlerimize her alanda destek verdik. Ülkemizin de katkılarıyla Kosova halkının refahının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kosova'da faaliyet gösteren TİKA 700'e yakın projeyi gerçekleştirdi. Türk firmaları da yatırım yaptı. Enerji sektörü başta olmak üzere firmalarımız yatırımları arttırmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Erdoğan, "Serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte olumlu bir seyir yakalanmıştır. Kosova'nın Türkiye'ye ihracatı artmaya başlamıştır. Ticaret hacmimiz yüzde 52'nin üzerinde artmıştır. Salgının etkisinden kurtulmakla birlikte bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyorum. Soydaşlarımızın hayatın her alanında Kosova'nın gelişimine yaptıkları katkıyı iftiharla takip ediyoruz. Bölgemizde ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir. Türkiye, Kosova'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini istemektedir. Sürecin kapsamlı bir anlaşmayla en kısa zamanda nihayete ulaşması samimi arzumuzdur. Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Görüşmelerimizde FETÖ ile müşterek mücadelemizi de ele aldık. Bu terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor. Değerli meslektaşımıza arzu ettiğimiz adımlara dahil haklı beklentilerimizi ifade ettim. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamalarını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir... Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir... Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birligi, Ukrayna, Kosova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği talebiyle ilgili açıklama: Gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin - Son Dakika


Son Dakika
19:40 Daha 24 yaşındaydı! Cani koca, 6 aylık hamile eşini öldürdü
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
19:24 "Çiftlik Bank" davasında yeni gelişme! Tosuncuk'tan akıl almaz savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 19:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği talebiyle ilgili açıklama: Gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement