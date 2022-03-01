Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği talebiyle ilgili açıklama: Gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde neler konuşulduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Siyasi ilişkilerimizin yanısıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi, kültür, eğitim, sağlık ve terörle mücadele alanlarımızda işbirliğimizi ilerletmek amacıyla neler yapılabileceğini istişare ettik." dedi.

Kosova'ya verilen desteklerle ilgili Erdoğan, "Kosova'nın egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine atfettiğimiz değer malumdur. Kosovalı kardeşlerimize her alanda destek verdik. Ülkemizin de katkılarıyla Kosova halkının refahının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kosova'da faaliyet gösteren TİKA 700'e yakın projeyi gerçekleştirdi. Türk firmaları da yatırım yaptı. Enerji sektörü başta olmak üzere firmalarımız yatırımları arttırmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Erdoğan, "Serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte olumlu bir seyir yakalanmıştır. Kosova'nın Türkiye'ye ihracatı artmaya başlamıştır. Ticaret hacmimiz yüzde 52'nin üzerinde artmıştır. Salgının etkisinden kurtulmakla birlikte bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyorum. Soydaşlarımızın hayatın her alanında Kosova'nın gelişimine yaptıkları katkıyı iftiharla takip ediyoruz. Bölgemizde ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir. Türkiye, Kosova'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini istemektedir. Sürecin kapsamlı bir anlaşmayla en kısa zamanda nihayete ulaşması samimi arzumuzdur. Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Görüşmelerimizde FETÖ ile müşterek mücadelemizi de ele aldık. Bu terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor. Değerli meslektaşımıza arzu ettiğimiz adımlara dahil haklı beklentilerimizi ifade ettim. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamalarını yaptı.

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